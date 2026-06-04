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Bloom Energy

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WKN A2JQTG
ISIN US0937121079
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,77 4,13 2,02 1,47 1,33
    Nettogewinn (Mrd) 1,58 0,86 -0,09 -0,03 -0,31
    Gewinn/Aktie 3,89 2,07 -0,37 -0,13 -1,42
    Dividende/Aktie 0,05 - - - -
    Rendite (%) 0,02 - - - -
    KGV 42,04 75,66 - - -
    KUV 9,79 15,76 9,81 3,44 2,49

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende