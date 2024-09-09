Brockhaus Technologies
Aktuelle Nachrichten zu Brockhaus Technologies
dpa-AFX News zu Brockhaus Technologies
EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2026 mit Beschlussvorschlägen zur Rückführung von Zuflüssen aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre (deutsch)
EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Vollzug des Verkaufs der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe (deutsch)
EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Vorbereitung von Maßnahmen zur Rückführung von Zuflüssen aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre (deutsch)
EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Der Vorstand der Gesellschaft strebt die Rückführung von ca. EUR 180 Mio. aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre an (deutsch)
EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe; Erfüllung aller Vollzugsbedingungen (deutsch)
Kennzahlen (in )
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz ()
|-
|239.100.000,00
|31.619.000,00
|208.565.000,00
|187.698.000,00
|Nettogewinn ()
|-
|-
|-20.748.000,00
|-44.317.000,00
|9.316.000,00
|Gewinn/Aktie
|-
|1,92
|-2,37
|-5,32
|-0,31
|Dividende/Aktie
|-
|0,48
|-
|0,22
|0,22
|Rendite (%)
|3,74
|2,39
|-
|0,94
|0,86
|KGV
|9,97
|5,61
|-
|-
|-
|KUV
|0,43
|-
|5,32
|1,17
|1,49
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Brockhaus Technologies AG führt einen Technologiekonzern, der sich auf den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an margen- und wachstumsstarken kleinen und mittleren Unternehmen mit B2B-Geschäftsmodellen konzentriert. Seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2017 hat das Unternehmen mehrere Gesellschaften erworben. Dazu gehört die Palas GmbH, die als Technologieführer bei zertifizierten Systemen zur Messung, Charakterisierung und Erzeugung von Luftpartikeln bezeichnet wird. Die IHSE GmbH ist den Angaben zufolge ein weltweiter Technologieführer bei hochleistungsfähigen IT-Infrastrukturkomponenten im Keyboard-, Video- und Maus (KVM)-Markt für die hochsichere, zuverlässige und ausfallsichere Übertragung von Daten in "mission-critical" Anwendungen. Die ao. Hauptversammlung vom Februar 2026 hat den Verkauf der Bikeleasing-Beteiligung BLS Beteiligungs GmbH an DECATHLON PULSE SAS beschlossen.
Offizielle Webseite: https://www.brockhaus-technologies.com