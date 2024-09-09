Unternehmensprofil

Die Brockhaus Technologies AG führt einen Technologiekonzern, der sich auf den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an margen- und wachstumsstarken kleinen und mittleren Unternehmen mit B2B-Geschäftsmodellen konzentriert. Seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2017 hat das Unternehmen mehrere Gesellschaften erworben. Dazu gehört die Palas GmbH, die als Technologieführer bei zertifizierten Systemen zur Messung, Charakterisierung und Erzeugung von Luftpartikeln bezeichnet wird. Die IHSE GmbH ist den Angaben zufolge ein weltweiter Technologieführer bei hochleistungsfähigen IT-Infrastrukturkomponenten im Keyboard-, Video- und Maus (KVM)-Markt für die hochsichere, zuverlässige und ausfallsichere Übertragung von Daten in "mission-critical" Anwendungen. Die ao. Hauptversammlung vom Februar 2026 hat den Verkauf der Bikeleasing-Beteiligung BLS Beteiligungs GmbH an DECATHLON PULSE SAS beschlossen.

Offizielle Webseite: https://www.brockhaus-technologies.com