Eine aktuelle Auswertung zeigt: Für die kommenden 12 Monate bieten einige deutsche Aktien riesige Kurschancen. Tatsächlich sind sogar bis zu 500 Prozent Gewinn drin. Um welche deutschen Aktien es sich handelt und wo Vorsicht angebracht ist.

Aktuell schwankt die Börse kräftig. Allerdings pendeln die großen Indizes seit Mitte Januar immer um einen Mittelwert und haben unter dem Strich wenig gemacht. Es ist also an der Zeit, sich die deutschen Einzelaktien genauer anzusehen. Wir haben den Prime All Share der Frankfurter Börse nach den besten deutschen Aktien durchsucht. Dabei sind wir auf folgende 25 Aktien gestoßen, die jetzt die höchsten Kurschancen laut den Analysten bei Bloomberg für das kommende Jahr versprechen:

Deutsche Aktien mit bis zu 500 Prozent Kurspotenzial

Deutsche Aktien Kurspotenzial

Tatsächlich weist die Aktie von Paion mit 513 Prozent aktuell das größte Kurspotenzial auf, wenn es nach den Analysten geht. Das Unternehmen stellt laut eigenen Aussagen "innovative Arzneimittel" her und spezialisiert sich auf Krankenhäuser und Anästhesie-Produkte. Zuletzt verlor der Kurs aber stark an Wert, was vermutlich auch das hohe Kursziel zur Folge hat. Anleger schauen sich die Aktie an, investieren aber nicht nur aufgrund des aktuell sehr hohen Kursziels für Paion.

Weiter geht es mit Epigenomics. Tatsächlich bieten die Aktien von Epigenomics laut Analysten 498 Prozent Kurspotenzial. Die Epigenomics-Aktie hatte im Jahr 2020 einen großen Teil ihres Wertes verloren, weswegen Anleger hier auf jeden Fall skeptisch sind. Dabei ist die Epigenomics AG ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, welches vorwiegend neue Produkte für die Krebsdiagnostik entwickelt.

Und auf Rang drei befindet sich Diebold-Nixdorf. Das Unternehmen verbindet durch Banking- und Retail-Lösungen die physische mit der digitalen Welt und ist ein Anbieter von "Connected Commerce". Auch die Diebold Nixdorf-Aktie ist stark abgestraft worden. Zudem beträgt das Konsensrating lediglich 3,4. Ein Wert von 5,0 würde bedeuten, alle Analysten raten zum Kauf. Ein Wert von 1,0 bedeutet, niemand rät zum Kauf.

Wichtig für Anleger: Die meisten Werte auf dieser Liste sind der Kategorie hochriskant einzustufen und eher als Zock anzusehen. Anleger investieren nicht einfach nur aufgrund der Kursziele der Analysten von Bloomberg. Oftmals sorgen natürlich sinkende Kurse dafür, dass es mehr Potenzial gibt. Die Analysten bei Bloomberg aktualisieren ihre Analysen nicht tagtäglich und hinken somit etwas hinterher. Denn manchmal revidieren Analysten ihre Kursziele schnell oder haben sie einfach für längere Zeit nicht angepasst. Das zeigt etwa auch der Wert Compleo: Die Aktie findet sich noch auf der Liste, bei dem Unternehmen sieht es aber gar nicht gut aus. Wir raten vom Kauf ab. Hier zeigt auch das Konsensrating von 1,33, dass Anleger die Finger davon lassen sollten. Dennoch schlummern auch ein paar Schnäppchen in dieser Liste:

Diese deutschen Aktien können sich lohnen

Sehr interessant aus der Liste sind die Aktien von Eckert & Ziegler. Mit einem Konsensrating von 5,0 sowie einem Kurspotenzial von 116 Prozent ist das Strahlenunternehmen attraktiv bewertet. Aktuell hat es ein KGV von 23,9 und eine Dividendenrendite von 1,40 Prozent. Nachdem die Eckert & Ziegler-Aktie Ende 2021 und in 2022 stark abverkauft wurde, zeigt sich im Chart ein Boden.

Und auch das Papier von Katek. Seit dem Börsengang im Jahr 2021 hat der Spezialist für Elektroniklösungen rund 45 Prozent an Wert verloren. Doch aktuell erscheint das Papier gut bewertet. Zu einem Konsensrating von 5,0 und einem Kurspotenzial von 110 Prozent kommt auch eine positive Einschätzung unseres Schwester-Mediums der Euro am Sonntag. In der aktuellen Ausgabe wird Katek als unterbewerteter Nebenwert empfohlen.

Wer die Liste genauer betrachtet, stellt fest, dass es sich vor allem um Small Cap Aktien handelt, die hohe Kurspotenziale aufweisen. Doch auch größere Player wie Delivery Hero oder Vonovia weisen hohe Kurspotenziale auf.

