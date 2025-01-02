Unternehmensprofil

Die BYD Electronic (International) Company Limited ist Obergesellschaft eines Konzerns, der sich zu den weltweit führenden Anbietern von High-Tech- und innovativen Produkten zählt. Die Produktlösungen basieren auf den Kernkompetenzen des Unternehmens in den Bereichen elektronische Informationen, KI, 5G und Internet der Dinge sowie Wärmemanagement, neue Materialien, Präzisionsformen und digitale Fertigungstechnologien. Mit diesem Hintergrund ist die Gruppe in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen tätig. Hervorgehoben werden Smartphones, Tablet-PCs, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, Energiespeicher für Privathaushalte, Smart Homes, Spielekonsolen, unbemannte Luftfahrzeuge, KI-Server, 3D-Drucker, Roboter, Kommunikations- und Gesundheitsgeräte. Die Gesellschaft ist seit dem 20. Dezember 2007 börsennotiert, nachdem sie von BYD Company Limited ausgegliedert worden war.

Offizielle Webseite: https://www.electronics.byd.com/en/home