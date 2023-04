Die Nachrichten um Tesla und BYD gehen hin und her. Doch welche der beiden Autoaktien ist eigentlich die Bessere? Und welche sollten sich Anleger mit Blick auf ihr Zukunftspotenzial sichern?

Tesla vs. BYD ist ein Kampf, der in den Medien seit Jahren gespielt wird und seit einiger Zeit auf fast schon allen Weltmärkten stattfindet. Dementsprechend ist es wichtig, welche Aktie eigentlich die bessere ist und welche sich Anleger Blick auf das Potenzial in der Zukunft sichern sollten.

Tesla – Wieder auf Kurs?

Mit Blick auf den Aktienkurs beider Titel, so hat definitiv in den vergangenen Monaten Tesla die Nase vorn, was aber vor allem daran liegt, dass der amerikanische Autobauer zuvor tief gefallen ist.

Vor allem die Probleme rund um Konzernchef Elon Musk, die Absätze in China und die Rabattierungen der Autos belasteten die Aktie. Allerdings scheinen diese Probleme nun vergessen und die Tesla-Aktie wieder voll auf Kurs.

BYD – Der Motor brummt

Allerdings blieb BYD während der Korrektur von Tesla nicht nur auf Kurs, sondern konnte auch operativ nachlegen. Vor allem im wichtigen chinesischen Markt konnte man zuletzt die Preise bei gleichbleibenden Absätzen anziehen – ein Szenario von dem Tesla aktuell nur träumen könnte.

Allerdings schwingt in der BYD-Aktie weiterhin die große Angst im Vorhinein staatlicher Regulierung mit, was denn 88 Milliarden Euro schweren Titel, auch in der Vergangenheit zusehends belastet hat.

Welche Auto-Aktie ist besser?

Doch welche Auto-Aktie ist die bessere und welche sollten sich Anleger jetzt sichern? Die Antwort ist eindeutig: nämlich beide!

Sowohl Tesla als auch BYD bieten ein ähnliches Chance-Risiko-Profil und niemand kann wirklich sagen, welches der beiden Unternehmen eines Tages die Nase vorn haben wird. Während Tesla wegen der Self-Driving-Sparte immer noch sehr hoch bewertet ist, hat man bei BYD Angst vor Regulierung, beides nicht gerade ideale Einstiegsszenarien.

Unter diesen Umständen wäre es deswegen für Anleger attraktiv beide Titel zu kaufen, denn beide werden mittelfristig vom Ausbau der E-Mobilität profitieren, ungeachtet dessen, welche Aktie sich am Ende durchsetzen wird.

