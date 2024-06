Der bekannte Milliardär und Investor Warren Buffett hat seine Anteile am chinesischen E-Autohersteller reduziert. Was steckt dahinter und: Sollten Sie es auch?

Wenn einer weiß, zu welcher Zeit man auf welche Aktien setzen sollte, dann ist es wohl der weltbekannte Investor Warren Buffett (93). Das „Orakel von Omaha“ hat ein Gespür wie wohl fast kein anderer Anleger.

So kaufte er bereits im Jahr 2008 mehrere Millionen Aktien des chinesischen E-Autoherstellers BYD – auch, wenn er die Lorbeeren dafür seinem mittlerweile verstorbenen Geschäftspartner Charlie Munger zuschreibt.

Die Aktie ist seitdem über 2000 Prozent gestiegen. Wieder einmal konnte Buffetts Firma Berkshire Hathaway also enorm profitieren. Und erst im vierten Quartal hatte es BYD außerdem geschafft, Tesla zu überholen und konnte mehr E-Fahrzeuge verkaufen als der amerikanische Konkurrent.

Nun wurde allerdings bekannt: Warren Buffett hat jüngst rund 1,3 Millionen Aktien von BYD verkauft. Sollten Sie es auch?

Sie sind fasziniert davon, wie die Superreichen ihr Geld investieren? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Best of Billionaires Index von BÖRSE ONLINE, der auf die Top-Positionen von Milliardären wie Warren Buffett oder Bill Gates setzt

Warren Buffett verkauft 1,3 Millionen BYD-Aktien

So ging jüngst aus einer Meldung an die Hongkonger Börse hervor, dass Berkshire Hathaway sich von 1,3 Millionen Aktien im Wert von 39,8 Millionen US-Dollar getrennt hat. Damit reduziert Buffett seinen Anteil von sieben auf 6,9 Prozent. Bereits 2022 und 2023 hat Berkshire insgesamt mehr als die Hälfte seiner Beteiligung verkauft.

Mit 6,9 Prozent hält Buffett aber immer noch einen nicht unbeträchtlichen Anteil an BYD. Bei den Verkäufen könnte es sich vor allem um Gewinnmitnahmen handeln. BYD hat bereits eine enorm starke Marktposition in China und ist sehr bemüht, den weltweiten Anteil immer stärker auszubauen. Die Aktie hat also gute Chancen, auch in der Zukunft noch weiter stark zu steigen. BÖRSE ONLINE empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 35,50 Euro zum Kauf – das entspricht einer Kurschance von derzeit rund 27 Prozent.

