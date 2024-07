Bei Autoaktien scheiden sich bekanntlich die Geister. Doch wenn der wohl beste Investor der Welt schon lange Zeit von einem bestimmten Kandidaten überzeugt ist, könnte das für Anleger durchaus ein Hinweis darauf sein, welche Aktie zu den vielversprechenden Kandidaten gehört. Um diese Aktie handelt es sich – und sie bietet vierzig Prozent Kurschance.

Es ist wohl eines der polarisierendsten Streitthemen bei Anlegern: Welche Autoaktie ist die beste fürs Depot? Während die einen Anleger überzeugt vom grundsoliden Volkswagen-Konzern sind, schwören andere wiederum auf den innovativen E-Autobauer Tesla von Elon Musk.

Würde man die Frage nach der besten Autoaktie in einen Raum voll mit Anlegern werfen, so würde man vermutlich die unterschiedlichsten Antworten erhalten. Eine Möglichkeit, der Antwort auf diese Gretchenfrage etwas näher zu kommen, ist es, darauf zu schauen, wie sich der wohl beste Investor der Welt, Warren Buffett, bei dieser Fragestellung positioniert.

Und siehe da: Bereits seit 2008 hat das „Orakel von Omaha“ eine Autoaktie im Depot und profitiert von dieser enorm. Das Geniale: Für Sie ist es noch nicht zu spät, einzusteigen, denn die Aktie bietet jetzt noch immer eine Kurschance von vierzig Prozent.

Die beste Autoaktie der Welt? Auf diesen Kandidaten schwört Warren Buffett schon lange

Bei der Aktie handelt es sich um die des chinesischen E-Auto-Herstellers BYD. Buffett kaufte bereits im Jahr 2008 mehrere Millionen Aktien. Es sei jedoch erwähnt: Die Lorbeeren für diesen Schachzug gibt er seinem mittlerweile verstorbenen Geschäftspartner Charlie Munger.

Tatsächlich legte die Aktie seit dem Kauf über zweitausend Prozent zu – die Investition hat sich für Buffett also mehr als ausgezahlt. Auch dieses Jahr läuft es rund: Die Aktie liegt seit Jahresanfang schon wieder 17 Prozent im Plus und im vierten Quartal hatte BYD es sogar geschafft, den US-Rivalen Tesla zu überholen und mehr E-Fahrzeuge als der Elon-Musk-Konzern auszuliefern.

Zwar ging aus einer Mitteilung im Juni hervor, dass Buffett über 1,3 Millionen Aktien von BYD verkauft hat und somit seinen Anteil von zuvor sieben auf nun 6,9 Prozent reduzierte. Allerdings hatte er auch bereits in den Jahren 2023 und 2022 mehr als die Hälfte der Beteiligungen verkauft.

Mit 6,9 Prozent hält Buffett aber immer noch einen nicht unbeträchtlichen Anteil an BYD. Bei den Verkäufen könnte es sich vor allem um Gewinnmitnahmen handeln. BYD hat bereits eine enorm starke Marktposition in China und ist sehr bemüht, den weltweiten Anteil immer stärker auszubauen. Zunehmend will BYD auch europäische Marktanteile gewinnen – die Inbetriebnahme des ersten europäischen Werks in Ungarn etwa ist für Ende 2025 geplant.

Vierzig Prozent Kurschance mit der BYD-Aktie – sollten Sie nun die Autoaktie von Warren Buffett kaufen?

Die BYD-Aktie nimmt im gesamten Portfolio von Warren Buffett, das über tausend Positionen umfasst, immer noch die zwanzigste Position ein. Buffett scheint also nach wie vor von dem Unternehmen überzeugt zu sein. Auch „Börse Online“ sieht mit einem Kursziel von vierzig Euro rund vierzig Prozent Kurschance.

