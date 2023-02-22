Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

CenturyLink

%
H T
WKN A2QMYN
ISIN US5502411037
Börse -
Stand -
CenturyLink Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu CenturyLink

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu CenturyLink

    dpa-AFX News zu CenturyLink

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu CenturyLink

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 10,71 11,14 12,40 13,11 14,56
    Nettogewinn (Mrd) -0,37 -0,77 -1,74 -0,06 -10,30
    Gewinn/Aktie -0,42 -0,67 -1,75 -0,06 -10,48
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 0,99 0,61 0,64 0,41 0,13

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Lumen Technologies, Inc. betreibt eigenen Angaben zufolge eines der weltweit am besten vernetzten Kommunikationsnetze. Über die Plattform des Unternehmens können die Kunden digitale Programme schnell an unmittelbare Anforderungen anpassen, Effizienzsteigerungen erzielen, den Marktzugang beschleunigen und Kosten senken. Die spezifischen Produkte und Dienstleistungen sind in zwei Segmenten gegliedert. Im Business Segment werden die Produkte und Dienstleistungen über fünf Vertriebskanäle angeboten, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Gewerbetreibenden ausgerichtet sind. Der Massenmarktbereich ist auf Produkte und Dienstleistungen für private Haushalte und kleine Unternehmen im Inland fokussiert.

    Offizielle Webseite: https://www.lumen.com

    Aktionärsverteilung