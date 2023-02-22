CenturyLink

Unternehmensprofil

Die Lumen Technologies, Inc. betreibt eigenen Angaben zufolge eines der weltweit am besten vernetzten Kommunikationsnetze. Über die Plattform des Unternehmens können die Kunden digitale Programme schnell an unmittelbare Anforderungen anpassen, Effizienzsteigerungen erzielen, den Marktzugang beschleunigen und Kosten senken. Die spezifischen Produkte und Dienstleistungen sind in zwei Segmenten gegliedert. Im Business Segment werden die Produkte und Dienstleistungen über fünf Vertriebskanäle angeboten, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Gewerbetreibenden ausgerichtet sind. Der Massenmarktbereich ist auf Produkte und Dienstleistungen für private Haushalte und kleine Unternehmen im Inland fokussiert.

Offizielle Webseite: https://www.lumen.com