Auch wenn die Börsen bereits wieder steigen gibt es noch viele Aktien, die ein Schnäppchen sind. Wir haben den S&P 500 durchforstet und sind dabei auf 10 massiv unterbewertete Aktien gestoßen.

Grundsätzlich achten Anleger bei Aktien ja viel auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und auf die Dividendenrendite. Doch es lohnt auch ein Blick auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Denn der Buchwert gibt die Vermögensgegenstände des Unternehmens an. Teilt man den aktuellen Aktienkurs durch den Buchwert und erhält ein Ergebnis unter 1,0, so gilt die Aktie als unterbewertet. Weißt ein Unternehmen ein KBV von 0,5 auf, so können Anleger durchaus annehmen, dass sich der Aktienkurs verdoppeln kann, um eine faire Bewertung zu erreichen. Und diese zehn Aktien aus dem S&P 500 sind massiv unterbewertet:

10 Aktien aus dem S&P 500 mit einem KBV von deutlich unter 1

Aktie KBV Lumen Technologies 0,45 DISH Network 0,49 Citigroup 0,51 Warner Bros Discovery 0,56 Paramount Global 0,57 Viatris 0,71 Invesco 0,79 Westrock 0,82 Capital One Financial 0,85 General Motors 0,85

Die günstigsten und besten US-Aktien

In der Tabelle fällt auf, dass etwa Lumen Technologies (ehemals Century Link) ein sehr günstiges KBV von 0,45 hat. Hier gibt es auf jeden Fall ein Schnäppchen für Anleger. Zumal die Lumen Technologies-Aktie ein KGV von 6,3 und eine Dividendenrendite von über 9 Prozent aufweist.

Doch auch die Aktie des Medienkonzerns Warner Bros Discovery kann mit einem KBV von lediglich 0,56 sehr interessant für Anleger werden. Ebenso der Autobauer General Motors, der tatsächlich auch nur mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,85 bewertet ist.

Und wenn Sie sich für weitere unterbewertete Aktien interessieren, dann finden Sie hier die günstigsten deutschen Aktien und hier stark unterbewertete Europa-Aktien.