Laut der US-Großbank Goldman Sachs sollten Anleger gegen die hohe Inflation auf Dividendenaktien setzen. Wir stellen jetzt drei der favorisierten Papiere vor.

Ein Team um Chief Investment Office David Kostin von Goldman Sachs hat eine Liste mit vielversprechenden Dividenden-Aktien erstellt. Der Clou bei dieser Aufzählung: Mit diesen Aktien können Anleger die hohe Inflation schlagen, weil die Auszahlungsrendite über der aktuellen Teuerungsrate liegt.

Zudem wählten die Experten von Goldman Sachs nicht nur Aktien mit einer möglichst hohen Auszahlung aus. Denn die Papiere sollen zudem auch eine attraktive Bewertung und solide Wachstumsaussichten aufweisen. Außerdem verweist Kostin auf die gute Performance von Hochdividenden-Aktien in einem inflationären Umfeld. Denn oft hätten solche Unternehmen eine solide Bilanz, die es auch für unruhige Zeiten gut dastehen lässt. Doch welche Unternehmen bieten nun eine Dividendenrendite bis zu 13,3 Prozent?

Lumen Technologie (ISIN: US5502411037)

BÖRSE ONLINE stellte Lumen Technologies bereits vor einigen Wochen als fleißigen Dividendenzahler vor. Denn das amerikanische Technologie-Unternehmen bietet Telekommunikationslösungen, Cloud-Speicher, Sicherheitslösungen und weitere Produkte an und soll damit im Jahr 2022 bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar an Free Cashflow generieren. Etwa 1,04 Milliarden Dollar davon möchte Lumen Technologies in Form einer vierteljährlichen Dividende von 0,25 Cent an die Aktionäre zurückzahlen. Damit kommt das Unternehmen auf eine reguläre Dividendenrendite von 9,3 Prozent und hat sogar noch Luft nach oben. Zudem ist das KGV von 6,35 tatsächlich ziemlich niedrig.

Simon Property Group als Dividendenaktie gegen die Inflation

Dieser REIT beschert Anlegern aktuell eine Dividendenrendite von 7,03 Prozent bei einem KGV von 15,6. Simon Property Group setzt dabei auf die Entwicklung und Vermietung von Einkaufszentren und weiteren Einzelhandelsflächen. Vornehmlich befinden sich diese Objekte in den USA, doch auch in Europa und Japan finden sich Immobilien, die dem Unternehmen einen steten Strom an Einnahmen in die Taschen spülen.

Zudem erhöhte das Management in diesem Jahr bereits zwei Mal die vierteljährliche Dividende. Zuerst von 1,65 Dollar auf 1,70 Dollar und nun nochmal auf 1,75 Dollar.

Pioneer Natural Resources

Das dritte Unternehmen von Goldman Sachs gegen eine hohe Inflation ist Pioneer Natural Resources. Dabei gibt es hier eine Sondersituation:

Normalerweise weist das Unternehmen eine Dividendenrendite von 1,39 Prozent bei einem KGV von 6,8 auf. Doch das US-Unternehmen, welches in der Öl- und Gas-Förderung beheimatet ist, schüttet neben der regulären Dividende in Höhe von 1,10 Dollar je Aktie auch eine variable Dividende aus. Und diese hat es in diesem Jahr mit 7,47 US-Dollar wahrlich in sich. Aktuell kommt man so auf eine Dividendenrendite von 13,3 Prozent. Im dritten Quartal soll diese Auszahlung stattfinden. Natürlich ist nicht gesichert, dass es diese hohe Dividende immer gibt. Solange Pioneer Natural Resources aber viel Geld mit der Öl- und Gas-Förderung verdient, dürften Anleger mit dieser hohen Dividende die Inflation schlagen können.