Coinbase
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WKN A2QP7J
ISIN US19260Q1076
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Coinbase
dpa-AFX News zu Coinbase
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|6,82
|5,35
|7,18
|6,56
|3,11
|Nettogewinn (Mrd)
|0,87
|-0,70
|1,26
|2,58
|0,09
|Gewinn/Aktie
|2,81
|-2,50
|4,85
|10,42
|0,40
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|34,72
|-
|46,63
|23,83
|434,80
|KUV
|6,02
|11,23
|6,45
|7,75
|10,92
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Coinbase Global, Inc. betreibt eine Plattform, die den Kunden den Umgang mit Krypto-Assets erleichtert. Darüber hinaus stellt das Unternehmen wichtige Infrastruktur für die Onchain-Wirtschaft bereit und unterstützt Blockchain-Entwickler. Als Onchain-Aktivitäten bezeichnet das Unternehmen Interaktionen mit der Blockchain, die in einer breiten Kategorie von Blockchain-basierten Technologien stattfinden, darunter Self-Custody-Wallets, dezentrale Apps und Dienste sowie offene Community-Engagement-Plattformen.
Offizielle Webseite: https://www.coinbase.com