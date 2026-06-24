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Coinbase

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WKN A2QP7J
ISIN US19260Q1076
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,82 5,35 7,18 6,56 3,11
    Nettogewinn (Mrd) 0,87 -0,70 1,26 2,58 0,09
    Gewinn/Aktie 2,81 -2,50 4,85 10,42 0,40
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 34,72 - 46,63 23,83 434,80
    KUV 6,02 11,23 6,45 7,75 10,92

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Coinbase Global, Inc. betreibt eine Plattform, die den Kunden den Umgang mit Krypto-Assets erleichtert. Darüber hinaus stellt das Unternehmen wichtige Infrastruktur für die Onchain-Wirtschaft bereit und unterstützt Blockchain-Entwickler. Als Onchain-Aktivitäten bezeichnet das Unternehmen Interaktionen mit der Blockchain, die in einer breiten Kategorie von Blockchain-basierten Technologien stattfinden, darunter Self-Custody-Wallets, dezentrale Apps und Dienste sowie offene Community-Engagement-Plattformen.

    Offizielle Webseite: https://www.coinbase.com

    Aktionärsverteilung