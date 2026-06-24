Unternehmensprofil

Die Coinbase Global, Inc. betreibt eine Plattform, die den Kunden den Umgang mit Krypto-Assets erleichtert. Darüber hinaus stellt das Unternehmen wichtige Infrastruktur für die Onchain-Wirtschaft bereit und unterstützt Blockchain-Entwickler. Als Onchain-Aktivitäten bezeichnet das Unternehmen Interaktionen mit der Blockchain, die in einer breiten Kategorie von Blockchain-basierten Technologien stattfinden, darunter Self-Custody-Wallets, dezentrale Apps und Dienste sowie offene Community-Engagement-Plattformen.

Offizielle Webseite: https://www.coinbase.com