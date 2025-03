Vieles spricht dafür, dass es am Wochenende für Kryptowährungen steil bergauf gehen könnte. Das scheint auch die berühmte Investorin Cathie Wood zu erwarten, denn sie setzt gerade bullisch auf eine bekannte Krypto-Aktie. Das Beste daran: Es winkt eine Kurschance von über 100 Prozent.

Der Krypto-Markt bleibt so volatil wie selten zuvor. Bitcoin notiert mit 88.500 US-Dollar zwar deutlich über früheren Tiefs, liegt aber noch weit entfernt von der 100.000-US-Dollar-Marke, die er noch Ende 2024 durchbrechen konnte.

Doch es könnte bald gute Neuigkeiten für Krypto-Anleger geben. Möglicherweise geht es am Wochenende endlich wieder deutlich aufwärts mit den Kursen. Genau das scheint auch die legendäre Investorin Cathie Wood (69) zu erwarten, denn sie stockt bereits massiv bei einer bekannten Krypto-Aktie auf. Was steckt dahinter?

Darum könnte es für Kryptowährungen am Wochenende bergauf gehen

Am Freitag, dem 7. März 2025, findet im Weißen Haus der erste "White House Crypto Summit" statt. Ziel dieses Gipfels ist es, über zukünftige Regulierungsrichtlinien und die Rolle von Kryptowährungen im US-Finanzsystem zu diskutieren.

Im Vorfeld hat Präsident Trump eine strategische Kryptowährungsreserve angekündigt, die bedeutende digitale Vermögenswerte wie Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Cardano umfassen soll. Diese Initiative signalisiert eine verstärkte staatliche Unterstützung für Kryptowährungen und könnte deren institutionelle Legitimität erheblich stärken. Infolge dieser Ankündigung haben sich die Preise bereits deutlich nach oben bewegt.

Der bevorstehende Gipfel könnte weitere regulatorische Klarheit bringen, was zusätzliche Investitionen in den Kryptomarkt auslösen könnte – und somit für einen erneuten Krypto-Boom sorgen.

Cathie Wood kauft Krypto-Aktie Coinbase – sollten Anleger nachziehen?

Die optimistischen Signale scheinen auch Cathie Wood nicht entgangen zu sein. Sie stockte zuletzt massiv bei einer der bekanntesten Krypto-Aktien auf: Coinbase.

Ein Blick auf die Trades von ARK Invest zeigt, dass sie für ihren aktiv gemanagten ARK Next Generation Internet ETF zuletzt sowohl am 3. März als auch bereits am 25. Februar große Mengen an Coinbase-Aktien gekauft hat. Schon im September 2024 hatte sie ihre Position bei der Krypto-Börse ausgebaut.

Coinbase ist eine der größten Handelsplattformen für Kryptowährungen weltweit. Über die Plattform können Anleger Bitcoin, Ethereum und viele weitere digitale Assets handeln. Zuletzt überzeugte Coinbase mit starken Zahlen für das vierte Quartal, die sogar die Erwartungen übertrafen. Doch trotz der positiven Entwicklung fiel die Aktie nach der Veröffentlichung leicht – möglicherweise aus Sorge, dass Bitcoin zuletzt zu stark gestiegen war. Immerhin hatte die Kryptowährung kurzzeitig bereits die 100.000-US-Dollar-Marke überschritten.

Aktuell liegt die Coinbase-Aktie seit Jahresanfang fast 20 Prozent im Minus, doch Analysten bleiben optimistisch. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 350 US-Dollar sehen sie eine Kurschance von rund 65 Prozent. Zwar raten derzeit gleich viele Analysten zum Kauf wie zum Halten, doch kein einziger empfiehlt einen Verkauf. Die Analysten von JMP Securities erhöhten ihr Kursziel sogar auf 475 US-Dollar und sehen damit eine Kurschance von über 120 Prozent.

Analyst Devin Ryan von JMP, einer der zehn besten Analysten der Wall Street, zeigt sich besonders optimistisch für die Coinbase-Aktie, wie das Finanzportal "TipRanks" kürzlich berichtete. Seiner Einschätzung nach wird Coinbase bald von einer "erdbebenartigen Verschiebung in der Branche" profitieren.

Ein wichtiger Grund dafür: Die neue US-Regierung zeigt sich deutlich krypto-freundlicher als ihre Vorgänger. Die Branche befindet sich laut Ryan in einer Übergangsphase, die mehr Klarheit bei regulatorischen Rahmenbedingungen erwartet. Diese dürften sich in den kommenden Quartalen konkretisieren.

Die aktuelle Marktstimmung beschreibt der Analyst als "unglaublich optimistisch". Sobald die Regulierungslandschaft klarer wird, rechnet er mit zahlreichen positiven Folgewirkungen, die sich konkret auf die Finanzergebnisse von Coinbase auswirken werden.

Sollte der Crypto Summit am Freitag also positive Signale senden, könnte es durchaus sein, dass nicht nur Kryptowährungen, sondern auch Coinbase kräftig zulegen. Genau darauf scheint jedenfalls Cathie Wood zu setzen.

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum, Cardano.