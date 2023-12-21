Unternehmensprofil

Die CropEnergies AG ist nach eigenen Angaben ein führender europäischer Hersteller von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Bioethanol ist ein aus zucker- und stärkehaltigen Pflanzen hergestelltes Ethanol (Alkohol) und wird als Kraftstoffersatz genutzt. Als Kraftstoffersatz eingesetzt trägt es dazu bei, die Treibhausgasemissionen im Verkehr zu reduzieren und die Unabhängigkeit von Erdölimporten zu vergrößern. Die bei der Herstellung von Bioethanol anfallenden nicht vergärbaren Bestandteile der Rohstoffe werden bei der Herstellung von Getränken, Lebens- und Futtermitteln verwendet. Hochreiner Neutralalkohol wird in Kosmetik, Parfümen, Pharma- und Industrieanwendungen eingesetzt. Bei Bioethanol zählt sich das Unternehmen zu den führenden Herstellern im europäischen Wachstumsmarkt der erneuerbaren Energien. Aufgrund der Einbeziehung in den Südzucker-Konzern wird ab 2023/24 nur noch der Einzelabschluss veröffentlicht.

Offizielle Webseite: https://www.cropenergies.com