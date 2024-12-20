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CVS Health

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WKN 859034
ISIN US1266501006
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 426,52 409,48 402,07 372,81 357,78
    Nettogewinn (Mrd) 10,78 9,69 1,73 4,59 8,37
    Gewinn/Aktie 7,20 6,48 1,40 3,67 6,49
    Dividende/Aktie 2,74 2,66 2,66 2,66 2,42
    Rendite (%) 2,62 2,55 3,35 5,93 3,06
    KGV 12,40 14,01 56,69 12,23 12,17
    KUV 0,31 0,33 0,25 0,15 0,28

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die CVS Health Corp. Bezeichnet sich als diversifizierter Gesundheitsdienstleister. Das Unternehmen ist als mehr als 9.900 Einzelhandelsstandorten vertreten und betreibt mehr als 1.000 ambulante Kliniken, eine Apothekenorganisation mit rund 105 Millionen Mitgliedern und diverse Spezialapotheken wie z.B. eine Apotheke für Senioren, die mehr als eine Million Patienten pro Jahr betreut. Darüber hinaus werden mehr als 30 Millionen Menschen mittels freiwilligen Krankenversicherungsprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen versorgt. Der Konzern agiert mit den Segmenten Pharmacy Services, Retail/LTC und Corporate/Sonstiges. Am 28. November 2018 war die Aetna Inc. erworben, das seither das Segment Health Care Benefits repräsentiert.

    Offizielle Webseite: https://www.cvshealth.com

    Aktionärsverteilung