Sind das die besten Dividendenaktien der Welt? Diese neun Kandidaten bieten Dividendenrenditen von bis zu 20 Prozent, werden von Analysten hochgelobt und locken zusätzlich mit Kurschancen von bis zu 100 Prozent. Anleger sollten jetzt genau hinschauen.

Dividendenaktien zählen zu den Favoriten vieler Anleger. Kein Wunder: Unternehmen, die regelmäßig Teile ihrer Gewinne an Aktionäre ausschütten, stehen oft für ein starkes Geschäftsmodell und solide Finanzdaten.

Doch wo gibt es aktuell die besten Dividendenaktien? Wir haben uns auf die Suche gemacht und dabei zehn spannende Kandidaten gefunden, die nicht nur Dividendenrenditen von bis zu 20 Prozent versprechen, sondern gleichzeitig enorme Kurschancen bieten.

Die besten Dividendenaktien mit bis zu 20 Prozent Rendite und 100 Prozent Kurschance

Für unsere Auswahl haben wir das Stockscreening-Tool des Finanzportals "TipRanks" genutzt. Mithilfe dieses Tools lassen sich Aktien nach unterschiedlichsten Kriterien filtern. Wir haben es so eingestellt, dass es uns nur Dividendenaktien zeigt, die folgende Bedingungen erfüllen:

1. Dividendenrendite von mindestens fünf Prozent

2. Kurschancen von mindestens 20 Prozent

3. Mehrheitliche Kaufempfehlungen von Analysten

Zusätzlich mussten die Aktien den sogenannten Smart Score von TipRanks erreichen, um sich als "Outperformer" zu qualifizieren.

Was ist der Smart Score?

Der Smart Score bewertet Aktien auf einer Skala von eins bis zehn anhand von acht Kriterien, darunter:

• Fundamentaldaten

• Technische Analyse

• Analysten-Ratings

• Insider-Transaktionen

• Meinungen von Finanz-Bloggern

• Hedgefonds-Aktivitäten

• Anlegerstimmung

• Nachrichtenlage

Hierbei kommen intelligente Algorithmen zum Einsatz, die tausende Websites analysieren, Nachrichten verknüpfen und die Stimmung zu den jeweiligen Aktien auswerten. Ein Score von eins bis drei steht für "Underperform", vier bis sieben bedeutet "Neutral", und acht bis zehn kennzeichnet "Outperform".

Und diese genialen Dividenden-Aktien kamen dabei heraus:

Aktie Kursziel in US-Dollar Kurschance in Prozent Dividendenrendite in Prozent Smart Score Vaalco Energy 9 110 5 8 Euroseas 61 81 7 8 Copa Holdings 148 71 6 9 CVS Health 68 49 6 9 AFC Gamma 13 49 19 9 Rio Tinto 79 34 7 9 Clearway Energy 34 32 6 8 Rithm Capital 13 25 9 10 Franklin BSP Realty Trust 16 24 11 8

