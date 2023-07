Das US-Analysehaus Morningstar verrät, welche 5 defensiven Aktien momentan stark unterbewertet sind und warum sich darunter auch ein Warren Buffett Investment befindet.

"Nachdem defensive Aktien den Anlegerportfolios während des Bärenmarktesmarkts im Jahr 2022 ein Polster geboten hatten, hinkten sie dem breiteren Markt hinterher, als sich die Aktien in diesem Jahr erholten. Die gute Nachricht für langfristig orientierte Anleger, die hier nach Möglichkeiten suchen, ist, dass viele Namen in einem unterbewerteten Bereich gehandelt werden", schreibt Morningstar in einer Analyse. Dabei sind defensive Aktien vor allem solche, die sowohl in guten, wie auch in schlechten Börsenphasen gut performen. Denn ihre Produkte wie Nahrungsmittel, Getränke, Hygieneprodukte oder ähnliches, braucht man immer. Während diese defensiven Aktien wie gesagt in 2022 gut performten, hinken sie jetzt trotz guter Ergebnisse hinterher. Und daher tun sich für Anleger große Chancen auf, welche diese Aktien jetzt deutlich unterbewertet sind. Zudem ist eine Warren Buffett-Aktie unter den 5 besten Aktien von Morningstar.

Diese defensiven Aktien sind laut Morningstar unterbewertet

Am 12. Juli waren diese 5 Aktien am stärksten unterbewertet aus dem Morningstar Defensive Super Sector Index:

- Moderna

- CRISPR Therapeutics (Wir würden CRISPR jetzt nicht zwingend als defensiv bewerten, auch wenn Morningstar das tut. Zudem beachten Anleger: Die Aktie ist in Deutschland nur bei Lang&Schwarz handelbar und dort mit einem großen Spread).

- Tyson Foods

- CVS Health

- The Kraft Heinz Co

Diese Warren Buffett Aktie ist unterbewertet

Dabei befindet sich die Aktie von Kraft Heinz auch im Depot von Warren Buffett und Berkshire Hathaway. Für Morningstar liegt der faire Wert der Kraft Heinz Aktie bei 53 Dollar und bietet somit ein Kurspotenzial von 46 Prozent.

Analyst Erin Lash schreibt zur Warren Buffett-Aktie: "„In diesem Zusammenhang glauben wir, dass Kraft Heinz sein bisheriges Mantra, die Gewinne um jeden Preis zu steigern, zugunsten einer konsequenten Förderung des profitablen Wachstums aufgegeben hat. Und auch wenn die Angst vor breit angelegten inflationären Gegenwinden (Rohstoffe, Arbeitskräfte, Verpackungen und Logistik, wobei im Geschäftsjahr 2023 zusätzlich zu den jeweils zweistelligen Einschränkungen in den letzten beiden Jahren ein hoher einstelliger Rückgang erwartet wird) seine Konkurrenten im Konsumgüterbereich zunehmend belastet, scheint das Unternehmen diesen Druck gelassen zu ertragen."

Die Lage könnte also noch etwas angespannt bleiben, doch langfristig sieht Morningstar noch viel Potenzial bei der Warren Buffett Aktie Kraft Heinz.

So viel Kurspotenzial bieten die weiteren defensiven Favoriten von Morningstar

Bei der Apotheken-Kette CVS Health sehen die Morningstar Analysten den fairen Kurs bei 113 Dollar was ein Kurspotenzial von 51 Prozent bedeutet. Zu CVS Health schreibt Morningstar: "Von den Unternehmen, die zu extrem niedrigen Preis-/Fair-Value-Verhältnissen handeln, weist Morningstar nach Ansicht von Morningstar nur CVS Health einen wirtschaftlichen Vorsprung auf, was bedeutet, dass das Unternehmen dauerhafte Wettbewerbsvorteile aufweist. Die Kombination aus einem Wirtschaftsgraben und einer attraktiven Bewertung hat in der Vergangenheit zu einer starken Aktienperformance geführt."

Beim Fleisch-Unternehmen Tyson Foods sieht Morningstar den fairen Kurs bei 85 Dollar, was ein Potenzial von 60 Prozent bedeutet. Dazu schreibt Analyst Kristoffer Inton: "„Der internationale Umsatz umfasst jedes Protein, das außerhalb der Vereinigten Staaten in rund 140 Ländern verkauft wird. Historisch gesehen deuten steigende Pro-Kopf-Einkommen in Schwellenländern auf einen höheren Proteinkonsum hin, und Tysons Engagement auf internationalen Märkten sollte zu einem schnelleren Wachstum führen, als es in seinem Heimatland möglich wäre. Wir prognostizieren ein jährliches Segmentumsatzwachstum von 7 %, teilweise höher aufgrund der kleinen Basis.“

Zudem empfiehlt Morningstar noch die Aktien des Impfstoffherstellers Moderna mit einem fairen Preis von 266 Dollar. Für Anleger könnte dies ein Potenzial von 112 Prozent bedeuten.

Und beim Gen-Unternehmen CRISPR soll es laut den US-Experten bis auf 119 Dollar hochgehen. Das macht ein Kurspotenzial von 108 Prozent.

