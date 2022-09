Die Welt verfolgt gebannt die nächsten Zinsschritte der Notenbanken. Der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Ray Dalio warnt vor diesem Hintergrund, dass der Aktienmarkt um rund 20 Prozent fallen könnte. Von Jennifer Senninger

Die Inflation ist hoch wie lange nicht – und die amerikanische Notenbank Fed geht aggressiv dagegen vor. Diese Woche könnten weitere Zinserhöhungen erfolgen. Wie TipRanks berichtete, ist der legendäre Hedgefonds-Manager Ray Dalio der Meinung, dass der Markt dadurch zeitnah deutlich fallen könnte.

Der Investor sieht einen allgemeinen Rückgang, wenn nicht gar eine Rezession voraus – und das zeitnah. „Es sieht so aus, als müssten die Zinssätze stark steigen (in Richtung des oberen Endes der Spanne von 4,5 % bis 6 %). Dies wird das Kreditwachstum des privaten Sektors verringern, was die Ausgaben des privaten Sektors und damit die Wirtschaft nach unten ziehen wird“, so Dalio. Und selbst, wenn diese Zinsen nur das untere Ende seiner prognostizierten Spanne von 4,5 Prozent erreichen würden: Auch das könnte nach Meinung von Dalio immer noch zu einem Rückgang der Aktienmärkte von 20 Prozent führen.





So sichert sich Ray Dalio gegen fallende Aktienmärkte ab

Das Mittel zur Wahl in einer solchen Situation: Blue-Chip-Aktien. Dabei handelt es sich um Unternehmen mit einer gesunden Zahlenbasis, die solide Gewinne erwirtschaften und in ihren Branchen führend sind. Zwar performen sie nicht zwangsläufig besser als der Markt, sind jedoch stark genug, um Krisen gut zu überstehen und sich in jeder Wirtschaftslage zu behaupten. So verwundert es nicht, dass die jüngste Offenlegung von Dalios Bridgewater-Fonds offenbart, dass er im zweiten Quartal diese Aktienkategorie ordentlich aufstockte. Zwei Blue-Chip-Kandidaten heben sich dabei hervor.

So stockte Dalio seine Beteiligung an CVS Health Corporation um fast 160 Prozent auf, bereits seit 2017 ist der Hedgefonds in das Unternehmen investiert. CVS ist bekannt für seine Apotheken-Einzelhandelskette und konzentriert sich auf Gesundheits- und Hygieneprodukte sowie Apothekendienstleistungen. Ebenfalls hat Dalio die Beteiligung an T-Mobile USA um 53 Prozent erhöht, die er bereits seit Ende 2021 hält. T-Mobile ist einer der wichtigsten Spieler im US-Mobilfunkmarkt und profitiert vom zunehmenden 5G-Trend.