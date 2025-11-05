Deere & Co
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WKN 850866
ISIN US2441991054
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Deere & Co
dpa-AFX News zu Deere & Co
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|44,68
|41,42
|39,94
|45,96
|61,25
|Nettogewinn (Mrd)
|6,04
|4,88
|5,00
|7,09
|10,16
|Gewinn/Aktie
|22,83
|18,10
|18,55
|25,73
|34,80
|Dividende/Aktie
|7,14
|6,85
|6,48
|5,88
|5,05
|Rendite (%)
|1,21
|1,16
|1,40
|1,45
|1,40
|KGV
|26,07
|32,83
|24,89
|15,73
|10,38
|KUV
|3,53
|3,86
|3,16
|2,41
|1,66
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Deere & Company, 1837 gegründet, ist von einer Ein-Mann-Schmiede zu einer Aktiengesellschaft gewachsen, die heute auf der ganzen Welt tätig ist und etwa 50.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Offizielle Webseite: https://www.JohnDeere.com