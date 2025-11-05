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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Deere & Co

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WKN 850866
ISIN US2441991054
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 44,68 41,42 39,94 45,96 61,25
    Nettogewinn (Mrd) 6,04 4,88 5,00 7,09 10,16
    Gewinn/Aktie 22,83 18,10 18,55 25,73 34,80
    Dividende/Aktie 7,14 6,85 6,48 5,88 5,05
    Rendite (%) 1,21 1,16 1,40 1,45 1,40
    KGV 26,07 32,83 24,89 15,73 10,38
    KUV 3,53 3,86 3,16 2,41 1,66

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Deere & Company, 1837 gegründet, ist von einer Ein-Mann-Schmiede zu einer Aktiengesellschaft gewachsen, die heute auf der ganzen Welt tätig ist und etwa 50.000 Mitarbeiter beschäftigt.

    Offizielle Webseite: https://www.JohnDeere.com

    Aktionärsverteilung