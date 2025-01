Die berühmte Investorin Cathie Wood hat gerade Aktien eines Unternehmens gekauft, das eigentlich so gar nicht in ihr Beuteschema passt. Das Besondere: Sie zählt zu den Lieblingsaktien des Milliardärs Bill Gates. Ist die Aktie jetzt ein Kauf?

Cathie Wood (69) zählt sicherlich nicht zu den konservativen Investoren. Sie und ihr Team von ARK Invest haben es vor allem auf disruptive Innovationen abgesehen. Das bedeutet, dass sie auf Unternehmen setzen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen meist noch relativ am Anfang stehen aber an so bahnbrechenden Dingen arbeiten, dass diese zukünftig die Welt verändern könnten.

Da überrascht es um so mehr, dass Wood nun auf einmal bei einer Aktie zugeschlagen hat, die eigentlich so gar nicht ihren sonstigen Investitionen entspricht. Das Besondere: Diese Aktie zählt zu den Lieblingsaktien des Milliardärs Bill Gates.

Cathie Wood schlägt bei Lieblingsaktie von Bill Gates zu – was steckt dahinter?

Bei dieser Aktie handelt es sich um einen der führenden Hersteller von Landmaschinen, Bau- und Forsgeräten: Deere & Co. Sowohl am 21. als auch am 22. Januar schlug Cathie Wood hier zu und kaufte sowohl Aktien für den aktiv gemanagten ARK Space Exploration & Innovation ETF als auch für den ARK autonomous Technology & Robotics ETF. Im Bill & Melinda Gates Foundation Trust, der das Vermögen der gleichnamigen Stiftung verwaltet, ist Deere & Co. die sechstgrößte Position, wird bereits seit dem dritten Quartal 2021 gehalten.

Was also könnte Wood, als tech-begeisterte Innovations-Jägerin, von der Aktie eines 1837 gegründeten Unternehmen wollen, das eine Marktkapitalisierung von über 125 Milliarden US-Dollar hat? Sie muss irgendeine Art von Innovationspotenzial sehen, die der restliche Markt womöglich noch nicht auf dem Schirm hat.

Warum Cathie Wood die Aktie von Bill Gates kauft

Und tatsächlich: Erst im Januar 2025 stellte Deere & Co. auf der Consumer Electronics Show gleich mehrere autonome Maschinen und Technologien vor. Das Ziel: Die Produktivität in der Landwirtschaft, dem Bauwesen und der Landschaftspflege zu erhöhen. Denn laut dem Unternehmen leiden fast eine Milliarde Menschen an Hunger. Außerdem wird die Population immer größer. Der Bedarf an Nahrung und vereinfachten, schnelleren Prozessen steigt daher immer mehr. Cathie Wood könnte also von den Wachtumschancen, die im Januar präsentiert wurden, durchaus angetan sein.

Allerdings ist die Aktie derzeit nicht gerade ein Schnäppchen: Das KGV liegt bei 24, der Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegt hier bei 15. Auch scheint dieser Fortschritt Deere & Co. erst einmal Geld zu kosten. Denn nachdem bereits vergangenes Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn schrumpften, wird auch für dieses Geschäftsjahr von Analysten mehrheitlich ein Rückgang beim Umsatz von 25 Prozent und beim Gewinn je Aktie (EPS) von 26 Prozent auf 19,32 US-Dollar erwartet. Dafür könnte sich im Jahr darauf wieder Wachstum durchsetzen. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf der Aktie. Goldman Sachs sieht mit einem Kursziel von 530 US-Dollar eine Kurschance von 15 Prozent. Das Unternehmen zahlt übrigens auch eine Dividende, die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,41 Prozent.

