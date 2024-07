Trotz gut gelaufener Börsen bieten Aktien für die Ewigkeit wie etwa die Allianz, LVMH, Linde, Apple oder Microsoft jetzt noch sehr hohe Kurspotenziale. Welche Aktien Anleger sich jetzt genauer ansehen sollten und wo es auch Enttäuschungspotenzial gibt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Bis zu 37 Prozent Kurspotenzial mit den Aktien für die Ewigkeit

Aktien für die Ewigkeit Allianz, Apple, LVMH, Linde, Microsoft

In der obigen Tabelle sehen Anleger alle unsere 30 Aktien für die Ewigkeit, welche Anleger auch gebündelt im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index kaufen können. Das höchste Kurspotenzial dieser Aktien hat aktuell tatsächlich die Mercedes-Benz-Aktie. Im Schnitt 37,5 Prozent Kurspotenzial sehen Analysten noch beim deutschen Autobauer. Dabei steht die Mercedes-Aktie nach einem kräftigen Auf und Ab in diesem Jahr lediglich bei plus 3,4 Prozent Kursgewinn. Hier könnte sich also noch Nachholpotenzial ergeben, wenn die 200-Tage-Linie wieder erobert wird.

Doch wie sieht es bei den anderen Buy-and-Hold-forever Aktien wie Allianz, Apple, Microsoft, LVMH und Linde aus?

Buy-and-Hold-forever Aktien wie Allianz, Apple, Microsoft, LVMH und Linde kaufen oder nicht kaufen?

Denn auch der französische Luxus-Konzern LVMH hat harte Monate hinter sich. So wirklich will die Aktie nicht mehr anspringen und steht jetzt wieder da, wo sie zu Jahresbeginn stand. Dennoch sehen Analysten noch 16,5 Prozent Kurspotenzial bei der LVMH-Aktie. Bevor Anleger aber einsteigen, sollte auch hier ein Überwinden der 200-Tage-Linie abgewartet werden.

Besser sieht es im Chart derweil bei der Allianz-Aktie aus. Zwar korrigierte der Finanz-Konzern bis unter die 50-Tage-Linie, doch die Allianz notiert immer noch komfortabel über der 200-Tage-Linie. Zudem sehen die Analysten im Schnitt 13,4 Prozent Kurspotenzial bis auf 295 Euro. Anleger kaufen bei der Allianz-Aktie weiter zu.

Weniger Kurspotenzial weisen derweil die Aktien von Linde, Microsoft und Apple auf. Doch das muss nicht immer schlimm sein. Viele Analysten kommen nämlich bei regelmäßig steigenden Aktien oftmals nicht hinterher und deswegen sind manche Kursziele zu niedrig. Etwa die Microsoft-Aktie befindet sich ja auf Rekordhoch-Niveau und konnte zuletzt nochmal deutlich zulegen. Solange der Trend anhält, kaufen Anleger Microsoft weiter zu.

Gleiches gilt für die Apple-Aktie, welche nach einer zäheren Korrektur ja ein fulminantes Comeback feiern konnte und nun ebenfalls auf Rekord-Niveaus notiert. Bei Apple muss man vielleicht mit ein paar kleineren Gewinnmitnahmen nach dem starken Anstieg rechnen, aber dann sollte es weiter bergauf gehen.

Derweil befindet sich auch der Dauerläufer die Linde-Aktie mal in einer Seitwärts-Korrektur. Das Papier konnte aber die 50-Tage-Linie wieder überwinden und solange sich der Kurs darüber befindet, können Anleger tranchenweise weiter kaufen.

So sehen Anleger, dass es auch bei den Buy-and-Hold-forever Aktie hin und wieder mal Enttäuschungspotenzial geben kann, dass sich viele dieser Dauerläufer aber auch sehr gut fürs eigene Depot eignen.

Lesen Sie daher auch: 7,36 Prozent Dividendenrendite und KGV 3,4: Diese deutschen Schnäppchen-Aktien können jetzt gewinnen

oder: Ausnahmslos Kaufempfehlungen: 15 deutsche Aktien mit bis zu 399 Prozent Kurspotenzial



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Linde, Microsoft.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.