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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

easyJet

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WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 11,70 10,70 10,11 9,31 8,17
    Nettogewinn (Mrd) 0,29 0,09 0,49 0,45 0,32
    Gewinn/Aktie 0,42 0,11 0,66 0,60 0,43
    Dividende/Aktie 0,09 0,06 0,13 0,12 0,05
    Rendite (%) 1,39 0,95 2,84 2,33 1,05
    KGV 16,99 51,50 7,05 8,62 9,91
    KUV 0,42 0,44 0,35 0,42 0,39

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Mit einem Netz von über 700 Routen in mehr 30 Länder rund um den Globus ist easyJet plc eigenen Angaben zufolge Europas führende Billigfluggesellschaft. Das Unternehmen hat eine Flotte von mehr als 240 Flugzeugen, mit der inzwischen rund 70 Millionen Fluggäste transportiert werden. Damit ist das Unternehmen in den Passagierstatistiken vieler Flughäfen Europas führend. Bemerkenswert ist, dass der Firmenname sich nicht im Eigentum der Firma befindet. Dieser wird von der easyGroup lizenziert. Die jährlichen Lizenzgebühren betragen 0,25 % des Umsatzes.

    Offizielle Webseite: https://www.easyjet.com

    Aktionärsverteilung