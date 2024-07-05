Unternehmensprofil

Mit einem Netz von über 700 Routen in mehr 30 Länder rund um den Globus ist easyJet plc eigenen Angaben zufolge Europas führende Billigfluggesellschaft. Das Unternehmen hat eine Flotte von mehr als 240 Flugzeugen, mit der inzwischen rund 70 Millionen Fluggäste transportiert werden. Damit ist das Unternehmen in den Passagierstatistiken vieler Flughäfen Europas führend. Bemerkenswert ist, dass der Firmenname sich nicht im Eigentum der Firma befindet. Dieser wird von der easyGroup lizenziert. Die jährlichen Lizenzgebühren betragen 0,25 % des Umsatzes.

Offizielle Webseite: https://www.easyjet.com