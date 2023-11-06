FMC Corporation

Unternehmensprofil

FMC Corp. ist ein diversifiziertes Chemieunternehmen, das Landwirtschafts-, Verbraucher- und Industriemärkte weltweit mit innovativen Lösungen, Anwendungen und marktführenden Produkten bedient. Das Unternehmen ist in die drei Geschäftsbereiche FMC Agricultural Solutions, FMC Gesundheit und Ernährung und FMC Minerals geteilt. FMC Agricultural Solutions entwickelt, vermarktet und vertreibt mit Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden alle drei Hauptklassen von Pflanzenschutzmitteln. FMC Gesundheit und Ernährung konzentriert sich auf Lebensmittel, pharmazeutische Wirkstoffe, Nahrungsergänzungsmittel, Körperpflegeprodukte und Ähnliches. Das Segment FMC Minerals produziert eine breite Palette von anorganischen Materialien, einschließlich Soda und Lithium.

Offizielle Webseite: https://www.fmc.com