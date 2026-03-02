Unternehmensprofil

Freenet versteht sich als Digital-Lifestyle-Profider. Als solcher sieht sich das Unternehmen als der größte netzunabhängige Anbieter von Dienstleistungen und Produkten aus dem Bereich mobile Sprach- und Datendienste in Deutschland. Dabei erfolgt die Vermarktung der Dienstleistungen der Deutschen Telekom, von Vodafone und von Telefónica Deutschland unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Daneben vermarktet freenet unter eigenem Namen auch die Originaltarife der deutschen Mobilfunknetzbetreiber. Zudem werden innovative digitale Anwendungen rund um Home Automation und Home Security, Health, Datensicherheit, Enter- und Infotainment angeboten, inklusive Smartphones, Tablets, Notebooks und Zubehör. Mit der Gravis-Computervertriebsgesellschaft mbH gehört einer der größten unabhängigen autorisierten Apple-Händler in Deutschland zum Konzern. Die Gesellschaft entstand Anfang März 2007 aus der Fusion der beiden TecDax-Werte mobilcom AG und freenet.de AG.

Offizielle Webseite: https://www.freenet-group.de