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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Garmin

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WKN A1C06B
ISIN CH0114405324
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 8,90 8,09 7,25 6,30 5,23
    Nettogewinn (Mrd) 2,09 1,95 1,66 1,41 1,29
    Gewinn/Aktie 10,67 10,01 8,65 7,35 6,74
    Dividende/Aktie 4,43 4,13 3,60 3,00 2,92
    Rendite (%) 1,51 1,40 1,75 1,45 2,27
    KGV 27,30 29,20 23,76 28,06 19,07
    KUV 6,33 7,03 5,46 6,29 4,71

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Garmin Ltd. bezeichnet sich als ein weltweit tätiger Anbieter von Navigations-, Kommunikation- und Informationssystemen, von denen die meisten mit GPS (Global Positioning System) -Technik ausgerüstet sind. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt eine Reihe von tragbarer und fest montierten GPS-fähigen Produkte für Pkw/Lkw (hier wird unterschieden in OEM und Consumer), die Luftfahrtindustrie sowie die Bereiche Outdoor, Fitness und maritime Anwendungen. Dementsprechend erfolgt auch die Segmentberichterstattung. Gegründet wurde die Gesellschaft im Jahr 1989.

    Offizielle Webseite: https://www.garmin.com

    Aktionärsverteilung