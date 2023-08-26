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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Geely

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WKN A0CACX
ISIN KYG3777B1032
Börse -
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    Kennzahlen (in CNY)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 485,59 421,90 345,23 240,19 179,20
    Nettogewinn (Mrd) 24,56 20,38 16,63 16,80 4,94
    Gewinn/Aktie 2,38 1,98 1,67 1,64 0,51
    Dividende/Aktie 0,70 0,57 0,50 0,33 0,22
    Rendite (%) 4,13 3,36 3,11 2,23 2,56
    KGV 7,36 8,78 9,63 8,49 15,27
    KUV 0,37 0,42 0,47 0,58 0,44

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Offizielle Webseite: https://global.geely.com/en

    Aktionärsverteilung