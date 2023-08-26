Geely
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WKN A0CACX
ISIN KYG3777B1032
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Geely
dpa-AFX News zu Geely
Kennzahlen (in CNY)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|485,59
|421,90
|345,23
|240,19
|179,20
|Nettogewinn (Mrd)
|24,56
|20,38
|16,63
|16,80
|4,94
|Gewinn/Aktie
|2,38
|1,98
|1,67
|1,64
|0,51
|Dividende/Aktie
|0,70
|0,57
|0,50
|0,33
|0,22
|Rendite (%)
|4,13
|3,36
|3,11
|2,23
|2,56
|KGV
|7,36
|8,78
|9,63
|8,49
|15,27
|KUV
|0,37
|0,42
|0,47
|0,58
|0,44
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: https://global.geely.com/en