Unternehmensprofil

Die Global Fashion Group S.A. bezeichnet sich selbst als die führende Online-Mode- und Lifestyle-Destination mit regionalem Fokus auf Kunden in der Region Asien-Pazifik (APAC), Lateinamerika (LATAM) und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS). Laut Unternehmens sind dies große, wachsende und unterversorgte Märkte. Rund eine Milliarde Menschen leben dort. Insgesamt betreut die Gruppe rund acht Millionen aktive Kunden, die im Durchschnitt mehr als zwei Bestellungen im Jahr lancieren.

Offizielle Webseite: https://www.global-fashion-group.com