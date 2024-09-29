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Hamborner Reit AG

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WKN A3H233
ISIN DE000A3H2333
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 95,25 93,50 - - -
    Nettogewinn (Mio) 7,43 7,00 12,49 16,27 -0,66
    Gewinn/Aktie 0,11 0,07 0,15 0,20 -0,01
    Dividende/Aktie 0,34 0,33 0,39 0,48 0,48
    Rendite (%) 7,88 7,63 8,73 7,59 7,08
    KGV 48,67 38,09 29,77 31,60 -
    KUV 3,80 3,73 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Seit der Abgabe des Bergbaus im Jahre 1973 ist die HAMBORNER REIT AG (früher HAMBORNER AG, davor HAMBORNER Bergbau AG) mit der Verwaltung ihres Grundvermögens und dessen Entwicklung befasst. Zum Portfolio der Gesellschaft gehörten Ende 2022 insgesamt 66 Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von rund 611.000 qm. Davon entfallen 45 Prozent auf Büro- und 55 Prozent auf Einzelhandelsimmobilien. Der Fokus liegt dabei auf Objekten in 1-A-Lagen deutscher Metropolregionen. Der Verkehrswert des Immobilienportfolios belief sich nach Unternehmensangaben auf rund 1,6 Mrd. Euro.

    Offizielle Webseite: https://www.hamborner.de

    Aktionärsverteilung