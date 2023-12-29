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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Hitachi

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H T
WKN 853219
ISIN JP3788600009
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mrd) 9.477,91 -
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 161,07 2,24
    Rendite (%) - 7,85
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Hitachi Ltd. ist ein diversifizierter Technologiekonzern mit sechs Segmenten. Digital Systems & Services umfasst digitale Lösungen (Systemintegration, Cloud-Dienste), IT-Produkte (Server, Speicherlösungen), Software und Geldautomaten. Green Energy & Mobility repräsentiert die Bereiche Energielösungen (Stromnetze, erneuerbare Energien, Kernenergie) und Eisenbahnsysteme. Connective Industries befasst sich u.a. mit Gebäudesystemen (Aufzüge, Rolltreppen), Mess- und Analysesystemen (Medizin und Biotechnologie, Halbleiter, Industrie), Industriemaschinen sowie Wasser- und Umweltlösungen. Automotive Systems sind Lösungen für Antrieb und Fahrwerk sowie Fahrerassistenz- und Motorradsysteme. Hitachi Construction Machinery ist mit Hydraulikbaggern, Radladern und Maschinen vorwiegend auf den Bergbau und die Baubranche ausgerichtet. Hitachi Metals produziert Spezialstahlprodukte, Funktionskomponenten, Magnetische Materialien und Leistungselektronik sowie Drähte, Kabel und verwandte Produkte.

    Offizielle Webseite: https://www.hitachi.com

    Aktionärsverteilung