Unternehmensprofil

Die Hitachi Ltd. ist ein diversifizierter Technologiekonzern mit sechs Segmenten. Digital Systems & Services umfasst digitale Lösungen (Systemintegration, Cloud-Dienste), IT-Produkte (Server, Speicherlösungen), Software und Geldautomaten. Green Energy & Mobility repräsentiert die Bereiche Energielösungen (Stromnetze, erneuerbare Energien, Kernenergie) und Eisenbahnsysteme. Connective Industries befasst sich u.a. mit Gebäudesystemen (Aufzüge, Rolltreppen), Mess- und Analysesystemen (Medizin und Biotechnologie, Halbleiter, Industrie), Industriemaschinen sowie Wasser- und Umweltlösungen. Automotive Systems sind Lösungen für Antrieb und Fahrwerk sowie Fahrerassistenz- und Motorradsysteme. Hitachi Construction Machinery ist mit Hydraulikbaggern, Radladern und Maschinen vorwiegend auf den Bergbau und die Baubranche ausgerichtet. Hitachi Metals produziert Spezialstahlprodukte, Funktionskomponenten, Magnetische Materialien und Leistungselektronik sowie Drähte, Kabel und verwandte Produkte.

Offizielle Webseite: https://www.hitachi.com