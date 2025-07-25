Unternehmensprofil

Die Illumina, Inc. sieht sich als der weltweit führende Anbieter von Sequenzierungs-Services und Array-basierte Lösungen für die genetische Analyse. Das Portfolio von integrierten Systemen, Verbrauchsmaterialien und Analyse-Tools soll die genetische Analyse beschleunigen und vereinfachen. Zu den Kunden zählen die führenden Zentren der Genomforschung, akademische Institutionen, regierungsnahe Laboratorien und Krankenhäuser sowie pharmazeutische, biotechnologische, agrigenomische und kommerzielle molekulare diagnostische Laboratorien.

Offizielle Webseite: https://www.illumina.com