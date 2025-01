Geniale Chancen für das neue Jahr? Die berühmte Investorin Cathie Wood schlägt gleich zu Beginn 2025 bei drei heißen Aktien zu, die beinahe um bis zu 200 Prozent steigen könnten.

Das neue Jahr ist erst wenige Tage alt, doch die berühmte Investorin Cathie Wood (69) gibt bereits Gas: Gleich bei drei Aktien schlug sie in hohem Stil zu. Warum das für Anleger besonders interessant sein könnte?

Nun, nicht nur bieten diese drei Kandidaten Kurschancen von bis zu 200 Prozent. Der Fokus von Cathie Wood und ihrem Team bei ARK Invest liegt auf disruptiver Innovation. Das bedeutet: Sie identifizieren jene Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen vor allem in der Zukunft ein bahnbrechendes Potenzial entfalten könnten.

Zwar bergen viele von Woods Investments daher auch kein geringes Risiko. Stellen sich ihre Vorhersagen jedoch als richtig heraus, so könnten Anleger mit den entsprechenden Aktien enorm profitieren.

Und gleich zu Beginn des neuen Jahres schlug sie bei drei Aktien im großen Stil zu. Doch um welche Kandidaten handelt es sich dabei?

Cathie Wood hat gerade bei diesen 3 genialen Aktien mit bis zu 200% Kurschance zugeschlagen

Wie eine Einreichung von Cathie Woods Firma ARK Invest zeigt, kaufte Wood am sechsten Januar über 100.000 Aktien von Illumina, über 200.000 Aktien von Gitlab und über 250.000 Aktien von Pacific Biosciences für ihren aktiv gemenagten ETF ARK Innovation. Er gilt als das Flaggschiff-Produkt von ARK Invest.

Bei Illumina handelt es sich um einen US-Hersteller von Geräten für die Gentechnik. Dauert es früher noch mehrere Jahre, um das menschlichte Genom vollständig zu sequenzieren, braucht man mit Illumina heute dafür gerade einmal ein paar Stunden. KI und maschinelles Lernen spielen bei dem Unternehmen eine große Rolle, um weitere Fortschritte bei der Genforschung zu erzielen. Illumina wurde bereits 1998 gegründet und ist seit 2000 an der Börse. Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie 55 Prozent im Minus, auf Sicht von einem Jahr allerdings knapp zehn Prozent im Plus. Der Vorteil bei Illumina: Das Unternehmen ist in einem zukunftsträchtigen Markt unterwegs und dabei schon seit mehreren Jahren profitabel. 2023 sank der Gewinn je Aktie allerdings ins Minus auf minus 0,71 US-Dollar. Dafür schätzen Analysten, dass im Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn je Aktie von 4,12 US-Dollar erzielt worden sein könnte. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf der Aktie. Besonders optimistisch ist RBC Capital mit einem Kursziel von 252 US-Dollar – über 80 Prozent Kurschance!

Auch Pacific Biosciences stellt Systeme für die Gensequenzierung her. Die Aktie liegt auf Sicht von einem Jahr allerdings rund 70 Prozent im Minus. Das Unternehmen ist noch nicht profitabel, Analysten rechnen im Schnitt für 2024 mit einem Minus beim Gewinn je Aktie von 0,82 US-Dollar. Vier Analysten raten zum Halten der Aktie, vier zum Kaufen und keiner zum Verkaufen. Aufgrund des starken Kursrückganges sind dafür aber umso höhere Kurschancen drin: Die Scotiabank sieht mit einem Kursziel von sechs US-Dollar beim Penny-Stock 185 Prozent Luft nach oben.

Beide Unternehmen bewegen sich in einem vielversprechenden Markt: Der Markt für Next Generation Sequencing könnte laut Grand View Research bis 2030 jedes Jahr rund 21,7 Prozent wachsen. Akutell sieht die Illumina Aktie jedoch attraktiver aus.

Bei der dritten Aktie handelt es sich um einen echten Neuzugang, den Cathie Wood erst im Dezember dem Portfolio neu hinzufügte: Gitlab ist ein Software-Unternehmen, das eine Plattform für die Softwareentwicklung anbietet. Es handelt sich um eine DevOps-Plattform, die Teams dabei unterstützt, den gesamten Lebenszyklus von Softwareprojekten an einem Ort zu verwalten. Seit dem Börsengang liegt die Aktie 40 Prozent im Plus. Immerhin verfügt das Unternehmen aber bereits über eine Marktkapitalisierung von fast zehn Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich könnte Gitlab laut Analysten im Geschäftsjahr 2025, das am 31. Januar endet, mit einem Gewinn je Aktie von 0,63 US-Dollar profitabel werden. Der Umsatz steigert sich seit Jahren zweistellig. Die deutliche Mehrheit der Analysten zeigt sich begeistert und empfiehlt den Kauf. Besonders ist Macquarie und sieht mit einem Kursziel von 90 US-Dollar rund 45 Prozent Kurschance.

