Sieht Cathie Wood für diese Aktien jetzt schon bald enorme Kursanstiege voraus? Nach der Trump-Wahl schlägt sie bei mehreren heißen Aktien zu, die Kurschancen von bis zu über 180 Prozent bieten.

Es ist kein Geheimnis, dass die Investorin Cathie Wood (68) vermutlich die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten begrüßt hat. Zwar wollte sie bei einem Presseevent im Frühjahr, bei dem auch BÖRSE ONLINE war, nicht direkt zugeben, für welchen Kandidaten sie sich ausspricht.

„Ich werde Ihnen nicht sagen, wen ich wähle", sagte sie damals bestimmt. „Aber wie ich es meinen Kindern auch immer erkläre: Ich entscheide mich immer auf Basis der Wirtschaft. Und momentan haben wir dort viele Probleme." Bezogen auf Trump fügte sie hinzu: „Und er war viel besser für die Wirtschaft, das kann niemand leugnen".

Doch wie reagiert sie bei ihren Investments nun, da bekannt ist, dass Trump tatsächlich erneut zum Präsidenten gewählt wird?

Jede Menge Kurschancen: Diese Aktien kaufte Cathie Wood nach US-Wahl

Wirft man einen Blick auf die jüngsten Trades von Cathie Wood und ihrer Firma ARK Invest, so sieht man: Am siebten November ging die Investorin auf Einkaufstour. So kaufte sie für ihren aktiv gemanagten ARK Innovation ETF, der als Flaggschiff-Produkt ihrer Firma gilt, über 76.000 Aktien des Gentechnikunternehmens Illumina, über 74.000 Aktien des Biotechunternehmens CRISPR Therapeutics sowie über 100.000 Aktien des Biotech-Unternehmens Pacific Biosciences. Alle drei Unternehmen setzen den Fokus auf den wachstumsstarken Gensequenzierungsmarkt. Und der soll laut Grand View Research bis 2030 jedes Jahr rund 20 Prozent wachsen.

Zwar gehen Investitionen in diese Unternehmen, deren Potenzial sich vor allem in der Zukunft durchsetzen sollte, nicht ohne relativ großes Risiko einher. Dafür sind aber auch die Kurschancen umso höher. So reichen diese Bei Illumina mit einem Höchstkursziel von 254 US-Dollar bis zu 64 Prozent, bei CRISPR mit 95 US-Dollar bis zu 80 Prozent und bei Pacific Biosciences mit sieben US-Dollar sogar bis zu 186 Prozent.

Bei Illumina gingen die Käufe erst im November wieder los, für die anderen beiden Aktien ist Wood bereits das ganze Jahr über bullisch.

Außerdem kaufte die Investorin am siebten November über 150.000 Aktien von E-Commerce-Gigant Amazon. Mehr zu ihren Käufen beim Tech-Giganten finden sie hier.

Besonders spannend: Nach der Wahl verkaufte sie außerdem über 170.000 Aktien des KI-Unternehmens Palantir und über 85.000 Aktien ihrer Lieblings-Aktie Tesla.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CRISPR Therapeutics, Palantir Technologies.