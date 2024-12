Es gibt einen spannenden Grund, warum Anleger ausgerechnet heute Aktien von Palantir, MicroStrategy und Axon in Betracht ziehen sollten. Was steckt dahinter und welche Kurschancen sind drin?

Wachstumsaktien wie Palantir haben in diesem Jahr bereits für Furore gesorgt. Diese Unternehmen sind längst nicht mehr nur Insidern ein Begriff. Sie zählen zu den führenden Tech-Unternehmen und finden immer häufiger ihren Weg in die Depots von Anlegern. Kein Wunder: Palantir etwa konnte seit Jahresanfang eine unglaubliche Wertsteigerung von über 360 Prozent verzeichnen.

Nun gibt es jedoch einen besonderen Grund, warum Anleger ausgerechnet am heutigen Freitag, dem 13. Dezember, bei Aktien wie Palantir und MicroStrategy zuschlagen könnten. Der Anlass? Das Rebalancing des berühmten Nasdaq-100-Index, das am heutigen Tag bekannt gegeben wird. Diese Neuordnung könnte zu erheblichen Kursbewegungen führen. Doch was genau steckt dahinter?

Warum das Nasdaq-100-Rebalancing so wichtig ist

Der Nasdaq-100 gehört zu den bekanntesten Indizes der Welt. Er enthält die 100 größten an der Nasdaq gelisteten Nicht-Finanzunternehmen und ist insbesondere bei Tech-Enthusiasten äußerst beliebt. Seit Jahresbeginn liegt der Index rund 30 Prozent im Plus und übertrifft damit die Performance anderer Indizes wie dem S&P 500 oder dem DAX. Zu den Schwergewichten zählen derzeit Apple, Nvidia, Microsoft und Amazon.

Während der Index jedes Quartal angepasst wird, findet das Haupt-Rebalancing traditionell im Dezember statt. Am heutigen Freitag wird nach Börsenschluss in den USA bekannt gegeben, welche Unternehmen neu aufgenommen werden und welche den Index verlassen müssen. Die tatsächliche Umsetzung der Änderungen erfolgt dann am 23. Dezember.

Aktien von Palantir, MicroStrategy und Axon: Die Favoriten für eine Aufnahme

Unternehmen wie Palantir, MicroStrategy und Axon Enterprise gelten aktuell als Top-Kandidaten für eine Aufnahme in den Nasdaq-100. Eine solche Index-Aufnahme kann enorme Auswirkungen haben. Fonds und ETF-Manager, die den Nasdaq-100 abbilden, wären gezwungen, Aktien dieser Unternehmen zu kaufen. Zudem steigt der Bekanntheitsgrad einer Aktie durch die Aufnahme in einen derart prominenten Index erheblich, was weitere Anleger anziehen könnte.

Historische Daten zeigen laut "Aktionär": Eine Aufnahme in einen Index wie den Nasdaq-100 kann sich für Anleger lohnen. So steigen Aktien nach der Aufnahme in den ersten sechs Monaten durchschnittlich um 14 Prozent. Und allein für MicroStrategy sehen Analysten von Bernstein aktuell ein Kursziel von 600 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von sogar 65 Prozent entspricht.

Nicht nur Gewinner: Wer könnte den Index verlassen?

Neben potenziellen Gewinnern gibt es auch Unternehmen, die um ihre Position im Nasdaq-100 bangen müssen. Kandidaten wie Moderna, Super Micro Computer und Illumina gelten hier als wahrscheinlich. Diese Abgänge könnten kurzfristig zu Kursverlusten führen, bieten aber möglicherweise auch Einstiegschancen für mutige Anleger.

Das Rebalancing des Nasdaq-100 am 13. Dezember könnte eine Chance für Anleger sein, von möglichen Kurssteigerungen bei Palantir, MicroStrategy und Axon zu profitieren. Mit den richtigen Entscheidungen können Anleger nicht nur von potenziellen Kursgewinnen profitieren, sondern auch von langfristigen Trends in der Technologiebranche.

