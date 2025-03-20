Itochu
Aktuelle Nachrichten zu Itochu
Kennzahlen (in JPY)
|2024e
|2023e
|Umsatz (Mrd)
|14.353,60
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|-
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|Gewinn/Aktie
|-
|-
|Dividende/Aktie
|162,78
|2,11
|Rendite (%)
|-
|3,80
|KGV
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|KUV
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die ITOCHU Corp. agiert hauptsächlich als globaler Handelskonzern. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von Stützpunkten in mehr als 60 Ländern, das im Binnenhandel, Import/Export und Überseehandel mit verschiedenen Produkten wie Textilien, Maschinen, Metallen, Mineralien, Energie, Chemikalien und Lebensmitteln tätig ist. Darüber hinaus ist der Konzern im Segment Informations- und Kommunikationstechnologie engagiert mit internetbezogenen Dienstleistungen, Mobiltelefonausrüstung sowie Lösungen für die Unterhaltungs- und Content-Branche; weitere Betätigungsfelder sind die Vertriebsunterstützung für Arzneimittel und Outsourcing-Dienstleistungen für das Gesundheitswesen. Im Finanzsegment reicht das Angebot von Darlehen und den Zahlungsverkehr über die Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen bis hin zu Versicherungs- und Kreditgarantiegeschäften.
Offizielle Webseite: https://www.itochu.co.jp