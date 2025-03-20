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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Itochu

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H T
WKN 855471
ISIN JP3143600009
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2024e 2023e
    Umsatz (Mrd) 14.353,60 -
    Nettogewinn (Mrd) - -
    Gewinn/Aktie - -
    Dividende/Aktie 162,78 2,11
    Rendite (%) - 3,80
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die ITOCHU Corp. agiert hauptsächlich als globaler Handelskonzern. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von Stützpunkten in mehr als 60 Ländern, das im Binnenhandel, Import/Export und Überseehandel mit verschiedenen Produkten wie Textilien, Maschinen, Metallen, Mineralien, Energie, Chemikalien und Lebensmitteln tätig ist. Darüber hinaus ist der Konzern im Segment Informations- und Kommunikationstechnologie engagiert mit internetbezogenen Dienstleistungen, Mobiltelefonausrüstung sowie Lösungen für die Unterhaltungs- und Content-Branche; weitere Betätigungsfelder sind die Vertriebsunterstützung für Arzneimittel und Outsourcing-Dienstleistungen für das Gesundheitswesen. Im Finanzsegment reicht das Angebot von Darlehen und den Zahlungsverkehr über die Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen bis hin zu Versicherungs- und Kreditgarantiegeschäften.

    Offizielle Webseite: https://www.itochu.co.jp

    Aktionärsverteilung