Unternehmensprofil

Die ITOCHU Corp. agiert hauptsächlich als globaler Handelskonzern. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von Stützpunkten in mehr als 60 Ländern, das im Binnenhandel, Import/Export und Überseehandel mit verschiedenen Produkten wie Textilien, Maschinen, Metallen, Mineralien, Energie, Chemikalien und Lebensmitteln tätig ist. Darüber hinaus ist der Konzern im Segment Informations- und Kommunikationstechnologie engagiert mit internetbezogenen Dienstleistungen, Mobiltelefonausrüstung sowie Lösungen für die Unterhaltungs- und Content-Branche; weitere Betätigungsfelder sind die Vertriebsunterstützung für Arzneimittel und Outsourcing-Dienstleistungen für das Gesundheitswesen. Im Finanzsegment reicht das Angebot von Darlehen und den Zahlungsverkehr über die Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen bis hin zu Versicherungs- und Kreditgarantiegeschäften.

Offizielle Webseite: https://www.itochu.co.jp