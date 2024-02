Warten die großen Kurschancen gar nicht in den USA, sondern in Japan? Börsen-Legende Warren Buffett schwört auf diese fünf japanische Aktien. Sollten Sie es auch?

An den Börsen geht es gerade volle Kraft voraus. Sowohl der S&P 500 als auch der DAX erreichten jüngst neue Höchststände und KI-Aktien wie Nvidia aus den USA übertreffen mal wieder die Erwartungen und ziehen die restlichen Börsen gleich mit sich.

Doch lassen sich noch viel bessere Chancen womöglich ganz woanders finden? Ja, geht es nach Börsen-Legende Warren Buffett (93). Der verweist ausdrücklich auf die dortigen Chancen und seine Investments. Doch was steckt dahinter?

Geht es um Warren Buffetts Investments, so finden vor allem die 13F Einreichungen stets große Beachtung. Denn jedes Quartal muss Buffett mit diesen der amerikanischen Börsenaufsicht SEC offenlegen, welche Aktien Berkshire Hathaway derzeit im Portfolio hält. Aber: Dabei handelt es sich nur um seine US-Aktien. Ein genauerer Blick auf sein Portfolio verrät: Das Orakel von Omaha setzt auch noch auf spannende Aktien aus anderen Ländern. Sein Favorit: Japan.

Mega-Chance Japan – auf diese Unternehmen setzt Warren Buffett

Auch der japanische Leitindex Nikkei 225 erreichte erst vergangene Woche ein Allzeithoch. Besonders fünf Aktien konnten seit Jahresanfang performen: Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Sumitomo und Marubeni. Fast alle legten sie bereits deutlich zweistellig zu und auf Sicht von einem Jahr liegen sie deutlich zweistellig im Plus.

Warren Buffett selbst erklärte dazu jüngst in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre: „Darüber hinaus hält Berkshire weiterhin seine passiven und langfristigen Beteiligungen an fünf sehr großen japanischen Unternehmen, von denen jedes auf eine sehr diversifizierte Art und Weise arbeitet, die der Art und Weise ähnelt, wie Berkshire selbst geführt wird.“ Berkshire habe die Beteiligungen an allen fünf Unternehmen im vergangenen Jahr aufgestockt, nachdem Buffett nach Tokio gereist ist, um mit den Leitungen der jeweiligen Unternehmen zu sprechen. Alle fünf Unternehmen zählen zu den 20 Top-Beteiligungen von Berkshire.

Warren Buffett setzt auf Japan-Aktien – darum ist er so begeistert

Berkshire besitzt derzeit etwa neun Prozent an jedem der fünf Unternehmen. Buffett erklärte jedoch, dass er sich gegenüber ihnen verpflichtete, nicht mehr als 9,9 Prozent zu besitzen. Mineo Bito, Präsident von Bito Financial Services in Tokio, erklärte hierzu gegenüber Bloomberg, dass Buffett seine Anteile vermutlich weiter erhöhen wird, bis er die Beteiligungsgrenze erreicht hat und da alle Unternehmen immer noch unterbewertet sind.

Auch erklärte Buffett in seinem Brief, was ihn an diesen Unternehmen so reizt: „Alle fünf Unternehmen - Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo - verfolgen in einigen wichtigen Punkten eine aktionärsfreundliche Politik, die weit über die in den USA übliche hinausgeht: Seit wir mit unseren Käufen in Japan begonnen haben, hat jedes der fünf Unternehmen die Zahl seiner Anzahl ihrer ausstehenden Aktien zu attraktiven Preisen reduziert.“ Und: „In der Zwischenzeit waren die Geschäftsleitungen aller fünf Unternehmen weit weniger aggressiv, was ihre eigene Vergütung angeht, als dies in den Vereinigten Staaten üblich ist. Es ist auch zu beachten, dass jedes der fünf Unternehmen nur etwa 1⁄3 seines Gewinns für Dividenden verwendet. Die großen Summen, die die fünf einbehalten, werden sowohl für den Aufbau ihrer zahlreichen Geschäftsbereiche als auch - in geringerem Maße - für den Rückkauf von Aktien verwendet.“

Generell könnte Warren Buffetts offene Bekundung für seine Japan-Aktien das Vertrauen der Anleger in diese Unternehmen stärken, so Bito.

Lesen Sie auch: Von Dividenden leben, mit diesen drei großartigen und stabilen Aktien

Oder: Zweistelliges Kurswachstum möglich: Bei dieser unbekannten Aktie greifen Insider derzeit zu. Sollten Sie das auch?