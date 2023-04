Am Dienstag wurde bekannt, dass Warren Buffett fünf japanische Aktien nachgekauft hat. Doch sollten Sie dem Orakel von Omaha folgen? Und sind auch diese Unternehmen ein Investment für Anleger?

Überraschend wurde am Dienstag bekannt, dass Warren Buffett sich erneut bei diesen fünf japanischen Aktien eingekauft hat. Dabei hatte der Multimilliardär bereits in der Vergangenheit bei diesen japanischen Aktien aufgestockt. Doch was ist Buffets Investmentcase, worin hat er eigentlich investiert und sollten Aktionäre es ihm nachmachen?

Warren Buffett kauft diese fünf japanischen Aktien

Bei der Auswahl der Titel wird sehr deutlich, dass es sich mehrheitlich um Mischkonzerne bzw. Holdings handelt. Diese weisen allesamt ein einstelliges KGV und eine Dividendenrendite von über drei Prozent aus:

Itochu Corp. (KGV: 7,5 Dividende: 3,01 Prozent)



Hierbei handelt es sich um einen Mischkonzern mit zahlreichen Lizenzen, ähnlich wie 3M. Aktiv ist man vor allem in den Bereichen Textil, Maschinenbau, Bau, Metalle, Energie & Chemie, Lebensmittel, Immobilien und Finanzdienstleistungen.

Marubeni Corp. (KGV: 5,7 Dividende: 3,99 Prozent)

Auch der nächste Titel kann als Mischkonzern bezeichnet werden und war ursprünglich ein klassisches Handelshaus. Heute konzentriert man sich hier auf die sechs Sektoren: Living Industry, Materials, Energie, Kraftwerke, Transportmaschinen, Finanzen.

Mitsubishi Corp. (KGV: 5,6 Dividende: 3,28 Prozent)

Etwas konzentrierter geht es dann schon bei Mitsubishi zu, bekannt für die auch auf dem deutschen Markt verfügbaren Autos. Allerdings ist der Konzern nebenbei ebenfalls in anderen Bereichen wie Energie, Metalle, Maschinen, Chemikalien und Living Essentials tätig.

Sumitomo (KGV: 4,9 Dividende: 5,31 Prozent)

Keine Ausnahme macht auch das vierte Unternehmen, welches Warren Buffett eingekauft hat, nämlich Sumitomo. Hier gliedert sich das Geschäft in die sechs Bereiche: Metall, Konstruktion, Infrastruktur, Medien, Immobilien, Chemie

Mitsui & Co. (KGV: 5,6 Dividende: 3,16 Prozent)

Die fünfte Aktie, welche Warren Buffett kaufte, ist ebenfalls eine breit diversifizierte Holding, mit sogar sieben Geschäftsbereichen. Diese sind: Stahl, Metall, Infrastruktur, Chemie, Energie, Lifestyle Industrie und Finanzen.

Was steckt hinter Buffets Investments?

Aber was steckt eigentlich hinter Buffets Investments in diese Unternehmen? Klar ist, dass sich Buffett hier einige sehr günstig bewertete und breit diversifizierte Unternehmen zu einem sehr niedrigen Preis gesichert hat. Dementsprechend deckt Buffett mit diesen fünf Aktien, an denen er jeweils um die sieben Prozent der Marktkapitalisierung im Laufe der Jahre erworben hat, fast schon die komplette Wertschöpfungskette der japanischen Wirtschaft ab.

Auch in Krisen dürfte diese Zusammenstellung keineswegs zu den volatilsten gehören, weswegen auch Anleger hier mal einen Blick auf einen oder alle drei Titel werfen sollten. Allerdings könnten einige Titel, allen voran Itochu, auch wegen der Dividende spannend sein.

