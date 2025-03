Sind die großen Wachstumschancen mittlerweile nicht mehr in den USA, sondern in Japan zu finden? Der Milliardär Warren Buffett hat sich jüngst jedenfalls für fünf Aktien aus Japan ausgesprochen, die bis zu 65 Prozent Kurschance bieten könnten. Um diese vielversprechenden Kandidaten handelt es sich.

Warren Buffett (94) ist nicht dafür bekannt, häufig einzelne Aktien öffentlich zu empfehlen. Doch in seinem jüngsten Brief an die Aktionäre, der Ende Februar erschien, bricht er mit dieser Gewohnheit und hebt gleich fünf Unternehmen hervor.

Das Besondere: Diese fünf Kandidaten stammen aus Japan. Grundsätzlich ist Buffett dafür bekannt, den Großteil seines Kapitals in US-amerikanische Aktien zu investieren. Ein bekanntes Zitat von ihm lautet: "Wetten Sie niemals gegen Amerika." Doch die jüngste Offenlegung seines Portfolios zeigt, dass er zwei seiner absoluten Favoriten-ETFs, die die Wertentwicklung des amerikanischen S&P 500 nachbilden, sogar gänzlich aus seinem Depot entfernt hat. Warten die wahren Chancen nun also in Japan?

Diese 5 Japan-Aktien begeistern Warren Buffett

In seinem Brief hebt Buffett hervor, dass Berkshire Hathaway trotz seines klaren US-Fokus eine bedeutende Ausnahme macht: das wachsende Engagement in Japan.

Seit fast sechs Jahren investiert Berkshire in fünf große japanische Unternehmen:

• ITOCHU

• Marubeni

• Mitsubishi

• Mitsui

• Sumitomo

Buffett erklärt, dass diese Unternehmen Berkshire in vielerlei Hinsicht ähneln: Sie seien diversifiziert aufgestellt, hielten Beteiligungen an zahlreichen Firmen und verfolgten eine langfristige, wertorientierte Strategie. Einige ihrer Tochtergesellschaften operierten in Japan, andere weltweit.

Buffett begründet diese Investitionen mit der nachhaltigen Wertschöpfung und der strategischen Ausrichtung der Konzerne, die langfristig hohe Erträge erwarten ließen: "Berkshire hat seine ersten Käufe mit den fünf im Juli 2019 getätigt. Wir haben uns einfach ihre Finanzberichte angesehen und waren erstaunt über die niedrigen Preise ihrer Aktien. Im Laufe der Jahre ist unsere Bewunderung für diese Unternehmen immer größer geworden."

Was Buffett besonders an diesen japanischen Aktien schätzt

Was gefällt Warren Buffett besonders an diesen Unternehmen?

„Wir beide schätzen ihre Kapitalallokation, ihr Management und ihre Einstellung gegenüber Investoren", heißt es in dem Brief. Darüber hinaus hebt Buffett hervor, dass diese Unternehmen ihre Dividenden erhöhen, wenn es angemessen ist, ihre eigenen Aktien zurückkaufen, wenn es sinnvoll erscheint, und ihren Führungskräften deutlich weniger Gehalt zahlen als ihre US-amerikanischen Pendants.

Warren Buffett betont, dass Berkshire Hathaways Beteiligungen an diesen fünf japanischen Unternehmen langfristig angelegt sind und dass das Unternehmen deren Vorstände aktiv unterstützt.

Ursprünglich hatte Berkshire zugesagt, nicht mehr als zehn Prozent der Anteile an einem dieser Konzerne zu erwerben. Doch als dieses Limit erreicht wurde, stimmten die Unternehmen einer moderaten Erhöhung zu. Daher sei es möglich, dass Berkshires Beteiligungen an diesen fünf Firmen in Zukunft weiter leicht steigen werden.

