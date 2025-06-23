Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

K+S

%
H T
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Börse -
Stand -
K+S Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu K+S

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu K+S

    dpa-AFX News zu K+S

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu K+S

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,90 3,85 3,65 3,65 3,87
    Nettogewinn (Mrd) 0,18 0,23 -1,08 -0,07 0,21
    Gewinn/Aktie 1,03 0,22 -6,01 -0,37 1,12
    Dividende/Aktie 0,17 0,08 0,07 0,15 0,70
    Rendite (%) 1,14 0,57 0,56 1,46 4,92
    KGV 13,75 10,76 - - 12,71
    KUV 0,64 0,63 0,61 0,50 0,68

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die K+S AG fungiert als Holding einer Unternehmensgruppe, die bei kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen zu den weltweit führenden Anbietern gehört. Außerdem ist der K+S-Konzern seit dem Kauf der US-amerikanischen Morton Salt, Inc. im Jahre 2009 mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 32 Mill. t die weltweite Nummer Eins bei der Salzproduktion. Weitere wichtige Geschäftsfelder betreffen die Entsorgung und das Recycling sowie Handel, Logistik- und IT-Dienstleistungen. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente "Kali- und Magnesiumprodukte", "Salz" und "ergänzende Geschäftsbereiche".

    Offizielle Webseite: https://www.k-plus-s.com

    Aktionärsverteilung