Unternehmensprofil

Die K+S AG fungiert als Holding einer Unternehmensgruppe, die bei kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen zu den weltweit führenden Anbietern gehört. Außerdem ist der K+S-Konzern seit dem Kauf der US-amerikanischen Morton Salt, Inc. im Jahre 2009 mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 32 Mill. t die weltweite Nummer Eins bei der Salzproduktion. Weitere wichtige Geschäftsfelder betreffen die Entsorgung und das Recycling sowie Handel, Logistik- und IT-Dienstleistungen. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente "Kali- und Magnesiumprodukte", "Salz" und "ergänzende Geschäftsbereiche".

Offizielle Webseite: https://www.k-plus-s.com