K+S
%
H T
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu K+S
dpa-AFX News zu K+S
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|3,90
|3,85
|3,65
|3,65
|3,87
|Nettogewinn (Mrd)
|0,18
|0,23
|-1,08
|-0,07
|0,21
|Gewinn/Aktie
|1,03
|0,22
|-6,01
|-0,37
|1,12
|Dividende/Aktie
|0,17
|0,08
|0,07
|0,15
|0,70
|Rendite (%)
|1,14
|0,57
|0,56
|1,46
|4,92
|KGV
|13,75
|10,76
|-
|-
|12,71
|KUV
|0,64
|0,63
|0,61
|0,50
|0,68
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die K+S AG fungiert als Holding einer Unternehmensgruppe, die bei kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen zu den weltweit führenden Anbietern gehört. Außerdem ist der K+S-Konzern seit dem Kauf der US-amerikanischen Morton Salt, Inc. im Jahre 2009 mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 32 Mill. t die weltweite Nummer Eins bei der Salzproduktion. Weitere wichtige Geschäftsfelder betreffen die Entsorgung und das Recycling sowie Handel, Logistik- und IT-Dienstleistungen. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente "Kali- und Magnesiumprodukte", "Salz" und "ergänzende Geschäftsbereiche".
Offizielle Webseite: https://www.k-plus-s.com