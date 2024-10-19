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Kyndryl

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WKN A3C5GK
ISIN US50155Q1004
Börse -
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    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e
    Umsatz (Mrd) 15,08 15,03
    Nettogewinn (Mrd) 0,40 0,29
    Gewinn/Aktie 1,72 1,23
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV 7,21 31,31
    KUV 0,19 0,60

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende