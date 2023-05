KI-Aktien dominieren aktuell die Börse. Meta, Nvidia und Co sind die Titel, mit der besten Kursperformance. Welche Aktien sonst noch gut abschnitten und bei welchen Tech-Aktien Analysten jetzt noch gute Potenziale sehen.

Die besten KI-Aktien der Welt

KI-Aktien

Im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz-Index haben wir 20 der aus unserer Sicht besten KI-Aktien der Welt versammelt. Anleger können mit einem Zertifikat investieren oder auf Einzel-Aktien setzen. Denn wie die obige Auflistung zeigt, konnten beispielsweise Nvidia (plus 43,42 Prozent in den vergangenen drei Monaten), Meta (plus 36,67 Prozent) oder Advanced Micro Devices (plus 31,51 Prozent) deutlich zulegen, während BigBear (minus 38,66 Prozent), Shutterstock (minus 34,39 Prozent) und Kyndryl Holdings (minus 30,53 Prozent) deutlich verloren.

Doch sollten Anleger jetzt auf die aktuell guten KI-Aktien setzen oder doch lieber auf diejenigen, die jetzt viel Potenzial bieten?

Nvidia, Meta, Alphabet, Exscientia - diese KI-Aktien haben jetzt Kurspotenzial

Wichtig für Anleger: Die meisten Analysten bei Bloomberg kommen oft nicht mit dem Tempo der Aktien mit. Bedeutet: Nicht jeder der bei Bloomberg erfassten Aktienexperten erneuert wöchentlich seine Meinungen zu Aktien. So hinken Kursziele, Heraufstufungen oder Herabstufungen teilweise hinterher. Wenn bei nun sieht, dass Nvidia laut den Analysten kein Potenzial mehr hat, dann muss das so nicht stimmen. Klar, die Aktie ist gut gelaufen und man könnte Teilgewinne mitnehmen. Sie jetzt aber nur aufgrund der Analysten aus dem Depot zu werfen, wäre übertrieben.

Auf der anderen Seite kann es sein, dass die Kursziele bei Bigbear mit 126 Prozent Potenzial oder bei Exsientia mit 132 Prozent Potenzial so hoch sind, weil der Kurs so stark herunterkam. Am sichersten fahren Anleger, wenn sie auf mehrere Aktien aus dem Bereich KI setzen - etwa mit einem Zertifikat auf unseren BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index.

Oder Anleger setzen auf eine Mischung aus den Dickschiffen wie etwa Nvidia, Alphabet und Microsoft und packen dann noch Unternehmen wie UiPath oder C3.AI dazu.

Und lesen Sie auch: ChatGPT verrät: Das ist laut KI der beste ETF der Welt

oder: Bis zu 70 Prozent Kurspotenzial mit diesen 26 Tech-Aktien wie Amazon, Alphabet, PayPal und Co.