Nicht alle KI-Aktien liefen in den letzten Monaten gut. Unsere Auswertung zeigt, bei welchen Titeln der Trend stimm und bei welchen Aktien von Nvidia, Meta, BigBear, Amazon und Co es bis zu 215 Prozent Kurspotenzial gibt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Bis zu 215 Prozent Kurspotenzial bei KI-Aktien

Bloomberg KI-Aktien

Um die KI-Branche auszuwerten, haben wir unseren BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index ausgewertet. In diesem Index, welcher über ein Zertifikat investierbar ist, befinden sich 20 KI-Aktien. Dabei kann man obige Tabelle auf zweierlei Arten lesen: Sortiert haben wir sie nach dem aktuellen Kurspotenzial, welches die Analysten bei Bloomberg diesen Aktien im Schnitt beimessen. Hier führt Bigbear.AI die Liste mit 215 Prozent Kurspotenzial an. Allerdings hat die Aktie in den vergangenen 6 Monaten fast 30 Prozent verloren. Der Trend scheint also aktuell nicht mit der Bigbear.AI Aktie zu sein.

Am anderen Ende der Tabelle finden Anleger dann Upstart Holdings. Diese Aktie weist laut den Analysten nur minus 13 Prozent Potenzial auf. Dabei muss man hier vorsichtig sein, hinken viele Analysten doch mit den Kurszielen hinterher, weil nicht alle regelmäßig die Kursziele anpassen. Anleger achten also nicht nur auf die Analysten, sondern bilden sich immer auch noch eine eigene Meinung basierend auf dem Chart, dem Geschäftsmodell des Unternehmen und weiterer fundamentaler Faktoren.

Schlussendlich suchen wir also Aktien, die neben einem aktuell guten Lauf auch noch ein schönes Kurspotenzial haben. Und das ist bei diesen KI-Aktien der Fall:

Übrigens: Unser BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index wurde für den deutschen Zertifikate Award nominiert. Die Publikums-Abstimmung und mehr Infos zum Award finden Sie hier.

Nvidia, Amazon, Meta und Alphabet mit tollem Lauf

Als erste Aktie fällt in der Liste Nvidia auf. Das Papier brachte in den vergangenen 6 Monaten fast 60 Prozent Gewinn und soll laut Analysten noch weitere 50 Prozent Kurspotenzial aufweisen. Dabei korrigierte die Nvidia-Aktie zuletzt und fiel unter die 50-Tage-Linie. Der Aufwärtstrend ist aber weiterhin intakt. Weil die Nvidia-Aktie aber so stark gestiegen war, hat die BÖRSE ONLINE Redaktion das Papier auf Beobachten gesetzt.

Auch die Amazon-Aktie befindet sich mit rund 26 Prozent im Plus und soll noch 38 Prozent Potenzial haben.

Bei der Meta-Aktie sind es 48 Prozent Plus in den vergangenen 6 Monaten und noch 23 Prozent Kurspotenzial laut den Analysten bei Bloomberg.

Und bei Alphabet waren es 31 Prozent Gewinn und noch 15 Prozent Kurspotenzial.

Die BÖRSE ONLINE Redaktion sieht indes bei Amazon noch ein kleines Kurspotenzial bis 125 Euro, bei Meta noch Raum bis 360 Euro und bei Alphabet noch etwas Raum bis 135 Euro.

Übrigens, lesen Sie auch: Dividenden-Aktien mit Super-Lauf: Bis zu 6,77 Prozent Dividendenrendite und steigende Kurse

oder: Wunder-Kennzahl zeigt: Diese Aktien der Glorreichen 7 wachsen weiter – und diese sind zu teuer

Bis zu 159 Prozent Dividenden-Wachstum pro Jahr: US-Value-Aktien mit Riesen-Ausschüttungen