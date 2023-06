Die faszinierende Kennzahl PEG verrät, ob eine Aktie unterbewertet ist und ob sie ein großes Wachstumspotenzial hat. Wir haben die 20 besten KI Aktien überprüft und neben Nvidia, Amazon und Alphabet noch weitere Wachstumsraketen ausgemacht. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Der KI-Hype hält weiter an. Doch irgendwann wird die erste Euphorie nachlassen. Dann ist es wichtig, auf diejenigen Aktien zu setzen, die nicht nur vom Hype profitieren, sondern die auch in Zukunft laut den Analysten stark wachsen sollen. Und eine Kennzahl verrät, welche die Wachstumsraketen von morgen sein werden. Auf diese KI-Aktien sollten Anleger setzen:

PEG-Ratio: Unterbewertete KI-Aktien

PEG KI-Aktien

Die obige Tabelle ist nach dem PEG für 2024 geordnet. Das Price Earnings to Growth (kurz PEG) bezieht die zukünftigen Gewinne eines Unternehmens in Verhältnis zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Damit gilt die PEG-Ratio als Ergänzung zum KGV. Im Grunde setzt diese Kennzahl das Kurs-Gewinn-Verhältnis ins Verhältnis zum Gewinnwachstum. So erhalten Anleger eine noch bessere Einschätzung darüber, ob eine Aktie wirklich günstig ist. Alle Aktien, die ein PEG von unter 1 haben, sind damit deutlich unterbewertet und haben in der Theorie ein Riesen-Kurspotenzial.

So zeigt sich, dass etwa Baidu und Perion mit PEG-Ratios von 0,30 und 0,41 sehr günstig sind und ein starkes Wachstum vor sich haben könnten. Das chinesische Tech-Unternehmen Baidu, welches man grob mit Google und Alphabet vergleichen kann, hatte sich zuletzt schon wieder deutlicher vom Sturz der China-Aktien erholt. Und Perion ist ein Unternehmen, welches Programme und KI für Medien- und Tech-Unternehmen zur Verfügung stellt. Aktuell rangelt die Perion-Aktie aber mit der 200-Tage-Linie und Anleger überprüfen, ob das Papier diese Linie halten kann. Zudem sehen die Analysten bei Bloomberg auch für die Amazon-Aktie mit einem PEG von 0,61 noch deutliches Wachstumspotenzial.

Doch wie sieht es mit den Papieren von Nvidia, Alphabet und Microsoft aus?

Können die Aktien von Nvidia, Alphabet, Microsoft und Co noch weiter steigen?

Für die Auswertung der KI-Aktien bezogen wir uns auf unseren BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz-Index. Dazu zählen natürlich auch Werte wie Nvidia. Und das PEG für die Highflyer-Aktie offenbart, dass es tatsächlich noch Luft nach oben gibt. Zwar ist Nvidias PEG für 2023 mit 1,24 nicht überragend, doch 2024 soll der Wert auf 0,95 sinken - Unterbewertung bei Nvidia.

Anders sieht es bei Alphabet und Microsoft aus. Beide Aktien sind nach dem PEG sowohl in diesem Jahr, als auch im nächsten etwas teuer. Dies bedeutet natürlich nicht, dass sie nicht noch weiter steigen können. Doch vermutlich werden sie nicht stark vom Gewinn her wachsen.

Zudem sind die Aktien von Shutterstock, IBM und AMD etwas teuer, zu den drei letzten Werten gab es keine Auskunft bei Bloomberg.

Wichtig ist aber: Es gibt noch einige KI-Aktien, die trotz der Rallye auch ganz nüchtern und fundamental betrachtet noch deutlich Luft nach oben haben.

