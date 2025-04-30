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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Lhyfe S.A.

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WKN A3DK4Z
ISIN FR0014009YQ1
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e
    Umsatz (Mio) 16,10 10,57
    Nettogewinn (Mio) -36,85 -38,90
    Gewinn/Aktie -0,75 -0,79
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV - -
    KUV 6,28 13,17

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende