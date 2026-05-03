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Lindt & Sprüngli

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WKN 859568
ISIN CH0010570759
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in CHF)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,28 6,03 5,95 5,55 5,23
    Nettogewinn (Mrd) 0,79 0,74 0,73 0,67 0,67
    Gewinn/Aktie 3.455,75 3.217,97 3.164,00 2.917,00 2.888,80
    Dividende/Aktie 2.002,05 1.866,07 1.800,00 1.500,00 1.400,00
    Rendite (%) 2,11 1,97 1,55 1,50 1,37
    KGV 27,46 29,49 36,79 34,28 35,31
    KUV 3,45 3,64 2,62 2,42 2,61

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG und ihre Tochtergesellschaften produzieren, vertreiben und verkaufen hochwertige Schokoladenprodukte wie Tafeln, Pralinen und auch Trinkschokolade. Als Premium-Anbieter hat sich Lindt & Sprüngli einen weltweit renommierten Namen erarbeitet. Dabei werden die Produkte unter den Markennamen Lindt, Ghirardelli, Caffarel, Hofbauer und Küfferle in über 100 Ländern verkauft. Das Unternehmen ist mit sechs Produktionsstandorten in Europa und zwei in den USA sowie über Vertriebsgesellschaften auf vier Kontinenten vertreten. Die Wurzeln der Gesellschaft reichen in das Jahr 1845 zurück, als Vater und Sohn in ihrer Konditorei in Zürich Schokolade in fester Form herstellten und das Unternehmen Sprüngli & Sohn gründeten. Rodolphe Lindt stellte dann die erste schmelzende Schokolade her und verkaufte sein Unternehmen später an Sprüngli. Seit 1986 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse notiert.

    Offizielle Webseite: https://www.lindt.ch

    Aktionärsverteilung