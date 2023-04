Jetzt geht die Dividendensaison so richtig los. Die fetten Monate April und Mai stehen vor der Tür. Und dafür haben wir einige interessante Dividendenrenditen von zum Teil mehr als 13 Prozent gefunden. Auf welche spannenden Aktien sich Dividendenjäger im April freuen können.

Es gibt aus unserer Sicht 20 ausgewählte Aktien, die im April eine gute Dividende zahlen. Insgesamt sind es noch viel mehr Unternehmen, welche ihre Anleger im April mit Dividenden verwöhnen. Doch aufgrund der Fülle an Aktien, haben wir einige vielversprechende ausgewählt. In diesem Artikel finden Sie also eine Liste mit 20 Aktien, die im April eine gute Dividende zahlen.

Diese Aktien zahlen unter Anderem im April eine gute Dividende

Aktie Dividendenrendite Ex-Datum Auszahlungen pro Jahr Bilfinger 12,15% 21.04. 1 Calida 2,31% 25.04. 1 Cisco Systems 3,01% 04.04. 4 Deutsche Telekom 2,93% 06.04. 1 Foot Locker 4,21% 13.04. 4 Global Net Lease 13,16% k.A. 4 Henkel 2,66% 25.04. 1 Husqvarna 3,56% 05.04. 2 Koninklijke Ahold Delhaize 3,20% 14.04. 2 Lindt&Sprüngli 1,13% 24.04. 1 LVMH 1,46% 25.04. 2 Main Street 7,28% 05.04. 12 Nestlé 2,54% 24.04. 1 Prosegur 8,88% k.A. 4 Raiffeisen Bank 8,83% k.A. 1 Schaeffler 7,56% 21.04. 1 Stag Industrial 4,48% 30.03. 12 Swiss Re 6,44% 14.04. 1 Volvo 6,46% 05.04. 1 The New York Times 0,97% 04.04. 4

Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im April. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im April gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein. Und Anleger regen sich nicht auf: Der Ex-Tag für Stag Industrial ist bereits vorbei. Doch die Aktie mit 4,48 Prozent Dividendenrendite bezahlt 12 Mal im Jahr eine Dividende. In wenigen Wochen ist es also bereits wieder so weit. Aber welche Dividenden im April sind jetzt gut?

Übrigens: Finden Sie nach dem Lesen dieses Artikels heraus, ob Sie aktuell beim für Sie besten und günstigsten Broker für Aktien und ETFs sind. Im BÖRSE ONLINE Broker-Vergleich

Die besten Dividenden im April

Verlockend sehen natürlich die hohen Dividenden von Global Net Lease mit 13,16 Prozent, Bilfinger mit 12,15 Prozent und Prosegur oder der Raiffeisenbank mit jeweils knapp mehr als 8,8 Prozent aus.

Doch Anleger lassen sich nicht nur durch eine hohe Dividendenrendite im April locken. Auch Aktien, die weniger Rendite bieten, können sich langfristig deutlich lohnen. Wie etwa auch die vierteljährlichen Zahler aus den USA wie Cisco Systems mit 3,01 Prozent Dividende, Foot Locker mit 4,21 Prozent oder The New York Times mit 0,97 Prozent.

Doch auch viele deutsche, Schweizer und generell Europa-Werte werden jetzt im April spannend:

Deutsche, Schweizer und Europa-Dividendenrenditen

Im April zahlen wie bereits erwähnt Bilfinger, aber auch die Deutsche Telekom, Henkel oder Schaeffler eine gute Dividende. Selbstverständlich gibt es noch viele weitere deutsche Aktien, die bald eine Dividende bezahlen. Eine größere Übersicht erhalten Sie an diesem Wochenende auf www.boerse-online.de

Richten wir unseren Blick auf unsere europäischen Nachbarn, so zahlen auch Schwergewichte aus der Schweiz wie der Lebensmittelkonzern Nestlé, das Bekleidungsunternehmen Calida oder der Schokoladenhersteller Lindt&Sprüngli eine Dividende. Die Renditen sind nicht sehr hoch, dürften aber als stabil angesehen werden. Zudem gibt es mit der Versicherungsgesellschaft Swiss Re ja eine hohe Dividendenrendite von etwa 6,44 Prozent im April.

Und auch das französische Luxus-Schwergewicht LVMH bezahlt Anlegern 1,46 Prozent Dividende im April.

Übrigens: Lesen Sie auch: Hohe Dividenden und niedrige KGVs – Die 10 besten MSCI-World-Aktien mit bis zu 7 Prozent Dividendenrendite

oder: Riesen-Dividenden: Mehr als 8 Prozent Dividendenrendite bei diesen 23 deutschen Aktien



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Telekom.