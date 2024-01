Bei vielen Anlegern dürfte dieser Markt unter dem Radar fliegen. Obwohl in den nächsten Jahren ein Wachstum von bis zu 30 Prozent anstehen könnte und auch einige Aktien aus der Branche schon länger gut laufen.

Schokolade geht immer. Die süße Versuchung hat sich in den letzten Jahrzehnten als ein krisenfestes Lebensmittel erwiesen. Selbst während der Finanzkrise im Jahr 2007 stieg der weltweite Schokoladenkonsum. Wenn nichts mehr geht, ein Stück Schokolade geht doch noch. Das scheint auch heute noch zu gelten. Laut einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens „NielsenIQ“ im Auftrag des Branchenverbandes „Sweets Global Network“ gaben Kunden zwischen November 2022 und 2023 Rekordsummen für Süßwaren und Snacks aus. Für 99 Milliarden gingen Waren aus dem Bereich über die Ladentheke. Das ist den Angaben zufolge ein Plus von fast 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Speziell für Schokolade könnte es dabei in den nächsten Jahren weiter bergauf gehen. Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens „Emerging Research“ lag das Marktvolumen bei Schokolade im Jahr 2022 bei 115,8 Milliarden US-Dollar und soll ab dem Jahr 2023 bis zum Jahr 2032 um jährlich 3,4 Prozent wachsen. Treiber dieses Wachstums sind den Angaben zufolge vor allem die Nachfrage nach Premium-Schokolade, die gesundheitlichen Vorteile dunkler Schokolade und neue Innovationen wie vegane Schoko-Snacks. Die hohe Nachfrage nach Premium-Schokolade hängt dabei auch mit dem Trend zusammen, statt Blumen auch mal Schokoladenkörbe mit etwas teureren Produkten zu verschenken.

Diese Entwicklungen sind dabei ein Genuss für einige Unternehmen, dir ihr Geld mit der Produktion und dem Verkauf von Schokolade verdienen. Einige sollten sich Anleger unter Umständen mal genauer anschauen.

Ein kommender Dividendenaristokrat aus Schokolade?

Viele Anleger vermuten wahrscheinlich nicht sofort in der Schokoladenindustrie dividendenstarke Titel, aber das amerikanische Unternehmen Hershey ist genau so einer. The Hershey Company, so der vollständige Name des Konzerns, hat seine Dividende seit 32 Jahren nicht gesenkt und seit 14 Jahren sogar erhöht. Aktuell steht die Dividende bei 1,19 US-Dollar je Aktie. Über zehn Jahre betrachtet verzeichnete die Dividende zudem einen jährlichen Zuwachs von zehn Prozent. Hinzu kommt, dass Hersheys Kerngeschäft in den USA liegt und die Marktanteile beispielsweise in Europa noch gering sind. Eine eventuelle Expansion lässt daher auch Raum für Wachstumsfantasien. In den letzten fünf Jahren ist der Aktienkurs um etwa 43 Prozent angestiegen. Plus: Momentan ist das Papier nach einer größeren Korrektur im letzten Jahr noch vergleichsweise günstig zu haben.

Richtige Dividenden-Schwergewichte finden Sie übrigens mit dem Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE . Mit dem Index können Sie Ihr Portfolio diversifizieren und regelmäßige Einkommensströme aus Aktien erzielen, die eine hohe Dividendenrendite aufweisen und direkt reinvestiert werden. Der Index enthält 25 Aktien, die regelbasiert zusammengestellt wurden, um Ihnen eine breite Abdeckung verschiedener Branchen und Unternehmen zu bieten, die stabil und profitabel sind.

Mit Lindorkugeln zum Erfolg

Dass Premium-Schokolade gerade so im Kommen ist, freut die Schweizer Schokoladenfirma Lindt & Sprüngli besonders. Als Teil des Geschäftsmodells kann der Konzern davon ausgehen, dass seine Premium-Schokolade auch dann noch gekauft wird, wenn sie teurer wird. Lindt & Sprüngli konnte 2023 mit Produkte wie den Lindorkugeln oder Schoggihasen einen Umsatzrekord von 5,20 Milliarden Franken feiern. Das organische Wachstum betrug 10,3 Prozent. Der Aktie des Schokoladenherstellers, die Interessierte unter anderem mit einem Partizipationsschein kaufen können, war in den letzten fünf Jahren um fast 80 Prozent gestiegen. Es sind gute Aussichten für Schokolade und die ein oder andere Aktie könnte sich auch als eine sinnvolle Ergänzung für das Portfolio von konservativen Anleger erweisen.

Lesen Sie auch: Mehr als 1000%: Das könnten 2024 die wachstumsstärksten Unternehmen auf der Welt werden – jetzt kaufen?

Oder: KGV 8,7 und 6,6 Prozent Dividendenrendite bei dieser beliebten deutschen Aktie