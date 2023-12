In der Vorweihnachtszeit steigen manche Aktien für gewöhnlich, da sie von dem Weihnachtsboom profitieren. Jetzt liegt ein Unternehmen im Fokus, das mit seinen Schokoladenimperium in der Weihnachtszeit zur Gelddruckmaschine wird: Lindt & Sprüngli. Von Valentin Redl

Egal ob Schoko-Weihnachtsmänner oder Pralinen, im Dezember wird fleißig konsumiert. Der Hersteller: Lindt & Sprüngli, ein weltweit bekannter Produzent von Premium-Schokolade. Das Unternehmen blickt auf eine lange Tradition zurück und ist heute in über 120 Ländern präsent und beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter. Die Aktie ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange notiert und gehört mit 25 Milliarden Schweizer Franken (CHF) zu den wertvollsten Titeln des Landes.

Zweistelliges Umsatzwachstum

Bilanztechnisch ist Lindt gut aufgestellt, so konnten im ersten Halbjahr 2023, die Markterwartungen übertroffen und ein zweistelliges Umsatzwachstum von 10,1 Prozent erzielt werden. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 255 Millionen CHF, was einer beeindruckenden EBIT-Marge von 12,2 Prozent entspricht. Lindt & Sprüngli gab an von einer besseren Auslastung seiner Produktionskapazitäten, einer effizienten Kostenkontrolle und einer günstigen Rohstoffpreisentwicklung zu profitierten. Dementsprechend konnte ein Reingewinn von 204,5 Millionen CHF eingefahren werden.



Für das gesamte Jahr wurde die Prognose angehoben, hier wird ein Umsatzwachstum von sieben bis neun Prozent erwartet.

Aufgrund der soliden finanziellen Basis wurde, neben der eher überschaubaren Dividende von 1,21 Prozent, im letzen Jahr ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von einer Milliarde CHF bekannt gegeben, dass Stück für Stück über drei Jahre vollzogen wird.

Gefestigte Marktposition

Lindt & Sprüngli verfügt über eine starke Marktposition in der Premium-Schokoladenbranche, die durch hohe Eintrittsbarrieren und eine treue Kundschaft gekennzeichnet ist. Außerdem wird kontinuierlich in seine Marken und Qualität investiert, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und seine Marktanteile, gegenüber der Konkurrenz wie Nestlé und Mondelez zu erhöhen. Lindt & Sprüngli bietet ein breites Portfolio an Produkten an, die verschiedene Geschmäcker, Anlässe und Bedürfnisse abdecken. Einer dieser Anlässe steht jetzt vor der Tür. Adventskalender, Pralinen und andere Süßigkeiten sind fester Bestandteil der Weihnachtszeit und werden so für gewöhnlich zu Bestsellern.

Intakter Aufwärtstrend

Die Aktie von Lindt & Sprüngli befindet sich langfristig gesehen in einem klaren Aufwärtstrend. Seit dem Allzeithoch bei 123.300 CHF verläuft der Trend allerdings seitwärts. Kurzfristig geht es seit Anfang Oktober wieder aufwärts und diese positive Dynamik könnte jetzt noch von einem boomenden Weihnachtsgeschäft unterstützt werden. Die nächste zu erklimmende Hürde liegt bei dem Jahreshoch von 116.000 CHF.

