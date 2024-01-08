Mister Spex SE
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WKN A3CSAE
ISIN DE000A3CSAE2
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Mister Spex SE
dpa-AFX News zu Mister Spex SE
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EQS-Adhoc: Mister Spex SE beschließt, Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen (deutsch)
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EQS-News: Mister Spex übergibt Logistik und Produktion an externe spezialisierte Partner und schließt Standort Berlin-Spandau (deutsch)
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EQS-News: Hauptversammlung der Mister Spex SE nimmt alle Beschlussvorschläge der Verwaltung mit großer Mehrheit an (deutsch)
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EQS-News: Mister Spex erzielt deutliche Ergebnisverbesserung in Q1 2026 und stellt die Weichen für ein skalierbares und resilientes Operating Model (deutsch)
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EQS-News: Mister Spex eröffnet neuen Store in Hamburg-Bergedorf und treibt die Profitabilität seines Store-Netzwerks weiter voran (deutsch)
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EQS-News: Mister Spex schließt erste Transformationsphase mit deutlicher Ergebnisverbesserung ab (deutsch)
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EQS-News: Mister Spex setzt auf Salesforce für die Weiterentwicklung seiner Omnichannel-Strategie (deutsch)
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EQS-News: Mister Spex setzt selektive Store-Expansion fort und eröffnet neuen Premium-Store am Berliner Kurfürstendamm (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|173,35
|169,25
|185,99
|221,31
|229,86
|Nettogewinn (Mio)
|-15,37
|-24,17
|-28,17
|-84,86
|-47,88
|Gewinn/Aktie
|-0,40
|-0,72
|-0,84
|-2,56
|-1,45
|Dividende/Aktie
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|Rendite (%)
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|KGV
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|KUV
|0,25
|0,25
|0,23
|0,24
|0,48
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Mister Spex SE ist Obergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die sich als führender, grundlegend digital ausgerichteter Omnichannel-Optiker in Europa bezeichnet. Über zehn Online-Shops sowie eigenen stationären Einzelhandelsfilialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk werden mehr als fünf Millionen Kunden bedient. Nach eigenen Angaben ist Mister Spex darauf fokussiert, den Brillenkauf zu einem einfachen, transparenten und spaßigen Einkaufserlebnis zu machen. Dazu steht den Kunden ein umfassendes und vielfältiges Sortiment an hochwertigen Produkten mit Optiker-Expertise zur Verfügung.
Offizielle Webseite: https://www.misterspex.de