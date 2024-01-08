Unternehmensprofil

Die Mister Spex SE ist Obergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die sich als führender, grundlegend digital ausgerichteter Omnichannel-Optiker in Europa bezeichnet. Über zehn Online-Shops sowie eigenen stationären Einzelhandelsfilialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk werden mehr als fünf Millionen Kunden bedient. Nach eigenen Angaben ist Mister Spex darauf fokussiert, den Brillenkauf zu einem einfachen, transparenten und spaßigen Einkaufserlebnis zu machen. Dazu steht den Kunden ein umfassendes und vielfältiges Sortiment an hochwertigen Produkten mit Optiker-Expertise zur Verfügung.

Offizielle Webseite: https://www.misterspex.de