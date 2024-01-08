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Mister Spex SE

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WKN A3CSAE
ISIN DE000A3CSAE2
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 173,35 169,25 185,99 221,31 229,86
    Nettogewinn (Mio) -15,37 -24,17 -28,17 -84,86 -47,88
    Gewinn/Aktie -0,40 -0,72 -0,84 -2,56 -1,45
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 0,25 0,25 0,23 0,24 0,48

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Mister Spex SE ist Obergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die sich als führender, grundlegend digital ausgerichteter Omnichannel-Optiker in Europa bezeichnet. Über zehn Online-Shops sowie eigenen stationären Einzelhandelsfilialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk werden mehr als fünf Millionen Kunden bedient. Nach eigenen Angaben ist Mister Spex darauf fokussiert, den Brillenkauf zu einem einfachen, transparenten und spaßigen Einkaufserlebnis zu machen. Dazu steht den Kunden ein umfassendes und vielfältiges Sortiment an hochwertigen Produkten mit Optiker-Expertise zur Verfügung.

    Offizielle Webseite: https://www.misterspex.de

    Aktionärsverteilung