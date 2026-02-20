Unternehmensprofil

Kerngeschäft der Moncler S.p.A. ist das Design, die Produktion und der Vertrieb von Kleidung für Männer, Frauen und Kinder sowie dazugehörigen Accessoires unter den Marken Moncler und Stone Island (letztere wurde im März 2021 übernommen). Das Unternehmen vertreibt seine Kollektionen über mehr als 250 konzerneigene Boutiquen sowie über ausgewählte Multimarkengeschäfte, Kaufhäuser und Onlinehändler. Moncler ist in mehr als 70 Ländern und vier Kernregionen aktiv, und zwar Italien, EMEA, Asien und Amerika. Seit dem 16. Dezember 2013 ist Moncler an der Börse gelistet.

Offizielle Webseite: https://www.monclergroup.com