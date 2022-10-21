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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Nissan Motor

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WKN 853686
ISIN JP3672400003
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 13.078,50 12.627,10 12.007,89 12.633,21 12.685,72
    Nettogewinn (Mrd) - - -526,67 -660,09 449,55
    Gewinn/Aktie 41,61 13,94 -152,58 -187,08 110,47
    Dividende/Aktie 3,44 - - - 20,00
    Rendite (%) 1,02 - - - 3,29
    KGV - - - - 5,51
    KUV - - 0,10 0,11 0,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Nissan Motor Co. Ltd. und ihre Konzerngesellschaften sind ist mit der Herstellung und dem Verkauf von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen befasst. Dabei konzentriert sich das Produktportfolio im Wesentlichen auf PKW und leichte Nutzfahrzeuge, von denen im Geschäftsjahr per Ende März 2024 weltweit 3,44 Millionen Einheiten abgesetzt wurden. Nordamerika repräsentiert mit 1,26 Millionen verkauften Fahrzeugen den größten Markt, gefolgt von China mit 0,79 Millionen Einheiten, Japan mit 0,48 Millionen Einheiten und Europa mit 0,36 Millionen Einheiten. Die Aktivitäten im Bereich Absatzfinanzierung sind im zweiten Segment zusammengefasst.

    Offizielle Webseite: https://www.nissan-global.com/

    Aktionärsverteilung