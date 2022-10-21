Unternehmensprofil

Die Nissan Motor Co. Ltd. und ihre Konzerngesellschaften sind ist mit der Herstellung und dem Verkauf von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen befasst. Dabei konzentriert sich das Produktportfolio im Wesentlichen auf PKW und leichte Nutzfahrzeuge, von denen im Geschäftsjahr per Ende März 2024 weltweit 3,44 Millionen Einheiten abgesetzt wurden. Nordamerika repräsentiert mit 1,26 Millionen verkauften Fahrzeugen den größten Markt, gefolgt von China mit 0,79 Millionen Einheiten, Japan mit 0,48 Millionen Einheiten und Europa mit 0,36 Millionen Einheiten. Die Aktivitäten im Bereich Absatzfinanzierung sind im zweiten Segment zusammengefasst.

Offizielle Webseite: https://www.nissan-global.com/