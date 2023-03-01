Novavax
Aktuelle Nachrichten zu Novavax
dpa-AFX News zu Novavax
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|258,47
|388,95
|1.123,48
|682,16
|983,71
|Nettogewinn (Mio)
|-92,64
|-71,95
|440,30
|-187,50
|-545,06
|Gewinn/Aktie
|-0,18
|-0,55
|2,72
|-1,23
|-5,41
|Dividende/Aktie
|-
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|-
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|-
|Rendite (%)
|-
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|KGV
|-
|-
|2,47
|-
|-
|KUV
|4,78
|3,08
|0,97
|1,89
|0,68
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Novavax, Inc. ist Obergesellschaft eines Gesundheitskonzerns, der auf seiner hochmodernen Technologieplattform Impfstoffe entwickelt. Die differenzierte Plattform zeichnet sich laut dem Unternehmen durch die eigene rekombinante proteinbasierte Nanopartikel-Technologie und den einzigartigen Matrix-M-Adjuvans aus. Die Strategie konzentriert sich darauf, durch interne Forschung und Entwicklung in der Frühphase die Basis dafür zu schaffen, um mithilfe Novavax-Technologie eine Pipeline hochwertiger Produkt-Kandidaten aufzubauen und Partnerschaften einzugehen, um die Wertschöpfung dieser Kandidaten in einem frühen Entwicklungsstadium und für das Adjuvans Matrix-M allein voranzutreiben. In diesem Zusammenhang war im Mai 2024 eine Partnerschaft mit Sanofi angekündigt worden.
Offizielle Webseite: https://www.novavax.com