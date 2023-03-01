Unternehmensprofil

Die Novavax, Inc. ist Obergesellschaft eines Gesundheitskonzerns, der auf seiner hochmodernen Technologieplattform Impfstoffe entwickelt. Die differenzierte Plattform zeichnet sich laut dem Unternehmen durch die eigene rekombinante proteinbasierte Nanopartikel-Technologie und den einzigartigen Matrix-M-Adjuvans aus. Die Strategie konzentriert sich darauf, durch interne Forschung und Entwicklung in der Frühphase die Basis dafür zu schaffen, um mithilfe Novavax-Technologie eine Pipeline hochwertiger Produkt-Kandidaten aufzubauen und Partnerschaften einzugehen, um die Wertschöpfung dieser Kandidaten in einem frühen Entwicklungsstadium und für das Adjuvans Matrix-M allein voranzutreiben. In diesem Zusammenhang war im Mai 2024 eine Partnerschaft mit Sanofi angekündigt worden.

Offizielle Webseite: https://www.novavax.com