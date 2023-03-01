Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Novavax

%
H T
WKN A2PKMZ
ISIN US6700024010
Börse -
Stand -
Novavax Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Novavax

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Novavax

    dpa-AFX News zu Novavax

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Novavax

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 258,47 388,95 1.123,48 682,16 983,71
    Nettogewinn (Mio) -92,64 -71,95 440,30 -187,50 -545,06
    Gewinn/Aktie -0,18 -0,55 2,72 -1,23 -5,41
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - 2,47 - -
    KUV 4,78 3,08 0,97 1,89 0,68

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Novavax, Inc. ist Obergesellschaft eines Gesundheitskonzerns, der auf seiner hochmodernen Technologieplattform Impfstoffe entwickelt. Die differenzierte Plattform zeichnet sich laut dem Unternehmen durch die eigene rekombinante proteinbasierte Nanopartikel-Technologie und den einzigartigen Matrix-M-Adjuvans aus. Die Strategie konzentriert sich darauf, durch interne Forschung und Entwicklung in der Frühphase die Basis dafür zu schaffen, um mithilfe Novavax-Technologie eine Pipeline hochwertiger Produkt-Kandidaten aufzubauen und Partnerschaften einzugehen, um die Wertschöpfung dieser Kandidaten in einem frühen Entwicklungsstadium und für das Adjuvans Matrix-M allein voranzutreiben. In diesem Zusammenhang war im Mai 2024 eine Partnerschaft mit Sanofi angekündigt worden.

    Offizielle Webseite: https://www.novavax.com

    Aktionärsverteilung